Нетаньяху угрожает: Иран уже не будет прежним

Израиль ответит с беспрецедентной силой в случае предполагаемой атаки со стороны Ирана, заявил в Кнессете (израильский парламент) премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Если Иран совершит ошибку и нападет на нас (Израиль), мы будем действовать с невиданной ранее силой», - заявил Нетаньяху.

«Что бы ни случилось, Иран не вернется к тому, что было раньше», - добавил глава израильского кабмина. Высказывания премьера приводит гостелерадиокомпания Kan.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня 2025 года.