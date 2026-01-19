USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Нетаньяху угрожает: Иран уже не будет прежним

19 января 2026, 22:23 1541

Израиль ответит с беспрецедентной силой в случае предполагаемой атаки со стороны Ирана, заявил в Кнессете (израильский парламент) премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Если Иран совершит ошибку и нападет на нас (Израиль), мы будем действовать с невиданной ранее силой», - заявил Нетаньяху.

«Что бы ни случилось, Иран не вернется к тому, что было раньше», - добавил глава израильского кабмина. Высказывания премьера приводит гостелерадиокомпания Kan.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня 2025 года.

19 января 2026, 23:59 142
19 января 2026, 22:38 1433
19 января 2026, 22:23 1542
19 января 2026, 22:14 3092
19 января 2026, 21:49 2852
19 января 2026, 21:18 1125
19 января 2026, 20:39 1926
19 января 2026, 20:24 3294
19 января 2026, 20:01 1179
19 января 2026, 14:11 4662
19 января 2026, 19:17 1777

