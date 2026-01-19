Россия безуспешно пытается захватить Купянск

За город Купянск в Харьковской области уже несколько лет идут ожесточенные бои. Сейчас и Россия, и Украина заявляют о контроле над городом. Издание Novaya Europe опросило военных аналитиков, чтобы выяснить, что происходит на самом деле.

Известно, что российская армия захватила Купянск в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и удерживала город до сентября того же года, когда украинские войска освободили его в ходе успешного контрнаступления. Однако к лету 2023 года российские войска вновь начали предпринимать попытки вернуть контроль над городом.

По словам военного эксперта и полковника ВСУ в отставке Романа Свитана, украинские силы сейчас контролируют почти весь сильно разрушенный Купянск. Российские войска атакуют как правый, так и левый берега реки Оскол, пытаясь прорваться к своим окруженным штурмовым группам в городе.

«В подвалах может скрываться до сотни российских военных. Их обнаруживают и уничтожают группы по очистке ВСУ и дроны, иногда с помощью перехваченных радиопереговоров. Эта операция продлится еще некоторое время», — подчеркнул Свитан, отмечая, что Купянск пока можно назвать «серой зоной».

Российский военный аналитик Кирилл Михайлов согласился с оценкой Свитана. По его словам, «по данным украинских источников, для полного выведения из города изолированных российских военных понадобится еще несколько недель. Также сообщается о попытках оттеснить российские войска дальше на север вдоль обоих берегов Оскола».

«Я оцениваю количество оставшихся в Купянске российских солдат максимум в десятки. Россия, вероятно, попытается возобновить наступление на город, чтобы избежать признания его поражения. Однако вряд ли это удастся быстро, учитывая, что украинские силы недавно нейтрализовали все достижения России в Купянске за последний год», — добавил Михайлов.

Военный и политический аналитик Александр Коваленко отметил, что ВСУ контролируют как правый, так и левый берега Купянска. «Россияне периодически пытаются проникнуть в город диверсионными группами. Остатки российских штурмовых войск в городе немногочисленны — возможно, до роты, разбросанной по разным районам. Они прячутся в руинах, что делает их труднодоступными для обнаружения и ликвидации. Снабжение осуществляется с помощью транспортных дронов», — пояснил он.

По мнению Коваленко, российское командование поставило задачу любой ценой захватить Купянск. 6-я общевойсковая армия при поддержке подразделений 1-й танковой армии готовится к наступлению на город. Второй целью России является штурм поселка Великий Бурлук. Успех операции зависит от того, сможет ли армия РФ закрепиться на правом берегу Купянска и расширить плацдарм вблизи поселка Двуречная. По оценке аналитика, это может занять минимум шесть месяцев.

Свитан добавил, что левобережный район Купянска-Узлового в настоящее время полностью контролируется ВСУ, что разочаровывает россиян. Они сосредоточены на захвате этой территории, чтобы получить контроль над железной дорогой, соединяющей ее с линией, ведущей к городу Валуйки в Белгородской области. Создание там крупного логистического центра остается главной целью РФ.