Индусы хотят заменить российскую нефть

Государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) изучает возможность закупки венесуэльской нефти на фоне отказа от импорта российского сырья из-за западных санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters и заявление финансового директора компании Девендры Кумара.

По словам топ-менеджера, MRPL строго соблюдает все действующие санкционные ограничения и в настоящее время не импортирует нефть из России. Он подчеркнул, что компания не ожидает перебоев в экспорте готовой продукции в ближайшей перспективе.

В качестве одной из альтернатив MRPL рассматривает закупки венесуэльской нефти. Окончательное решение, как отметил Кумар, будет зависеть от коммерческих условий, включая стоимость фрахта и общую экономическую целесообразность поставок.

Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом мощностью около 500 тысяч баррелей в сутки, расположенным в южном индийском штате Карнатака. В настоящее время MRPL обеспечивает свои потребности в нефти за счет поставок с Ближнего Востока, а также спотовых закупок на мировом рынке.

Mangalore Refinery — не единственная индийская компания, рассматривающая венесуэльскую нефть как возможную альтернативу российской. Интерес к поставкам из Венесуэлы также проявляют Reliance Industries Ltd, Indian Oil Corp и Hindustan Petroleum Corp.