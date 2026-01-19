USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Телефонный разговор аш-Шараа с Трампом

19 января 2026, 23:59 149

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

«Лидеры подчеркнули важность сохранения единства и независимости сирийской территории и поддержки всех усилий, направленных на достижение стабильности. Собеседники подчеркнули необходимость гарантировать права и защиту курдского народа в рамках сирийского государства.

Обе стороны согласились продолжить сотрудничество в борьбе с ИГИЛ и прекращении ее угроз. Президенты выразили общее стремление к сильной и единой Сирии, способной противостоять региональным и международным вызовам.

В ходе телефонных переговоров был также обсужден ряд региональных вопросов с акцентом на важности предоставления Сирии новой возможности двигаться вперед к лучшему будущему», - сообщает канцелярия аш-Шараа.

Телефонный разговор аш-Шараа с Трампом
Телефонный разговор аш-Шараа с Трампом
19 января 2026, 23:59 150
Россия безуспешно пытается захватить Купянск
Россия безуспешно пытается захватить Купянск
19 января 2026, 22:38 1436
Нетаньяху угрожает: Иран уже не будет прежним
Нетаньяху угрожает: Иран уже не будет прежним
19 января 2026, 22:23 1544
Зеленский об аресте российского палача
Зеленский об аресте российского палача
19 января 2026, 22:14 3098
Молдова покидает СНГ
Молдова покидает СНГ
19 января 2026, 21:49 2857
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
19 января 2026, 21:18 1127
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
19 января 2026, 20:39 1929
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
19 января 2026, 20:24 3296
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
19 января 2026, 20:01 1182
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
19 января 2026, 14:11 4663
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19 января 2026, 19:17 1778

ЭТО ВАЖНО

Телефонный разговор аш-Шараа с Трампом
Телефонный разговор аш-Шараа с Трампом
19 января 2026, 23:59 150
Россия безуспешно пытается захватить Купянск
Россия безуспешно пытается захватить Купянск
19 января 2026, 22:38 1436
Нетаньяху угрожает: Иран уже не будет прежним
Нетаньяху угрожает: Иран уже не будет прежним
19 января 2026, 22:23 1544
Зеленский об аресте российского палача
Зеленский об аресте российского палача
19 января 2026, 22:14 3098
Молдова покидает СНГ
Молдова покидает СНГ
19 января 2026, 21:49 2857
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
Президент Болгарии уходит... чтобы вернуться?
19 января 2026, 21:18 1127
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
О чем Байрамов говорил с госсекретарем США?
19 января 2026, 20:39 1929
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
Эрдоган о протестах в Иране: с Божьей помощью…
19 января 2026, 20:24 3296
Адвокату Гахраманову продлили арест
Адвокату Гахраманову продлили арест
19 января 2026, 20:01 1182
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан обновлено 14:11
19 января 2026, 14:11 4663
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
Азербайджан расширяет морской нефтяной терминал в Грузии
19 января 2026, 19:17 1778
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться