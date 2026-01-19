Телефонный разговор аш-Шараа с Трампом

«Лидеры подчеркнули важность сохранения единства и независимости сирийской территории и поддержки всех усилий, направленных на достижение стабильности. Собеседники подчеркнули необходимость гарантировать права и защиту курдского народа в рамках сирийского государства.

Обе стороны согласились продолжить сотрудничество в борьбе с ИГИЛ и прекращении ее угроз. Президенты выразили общее стремление к сильной и единой Сирии, способной противостоять региональным и международным вызовам.

В ходе телефонных переговоров был также обсужден ряд региональных вопросов с акцентом на важности предоставления Сирии новой возможности двигаться вперед к лучшему будущему», - сообщает канцелярия аш-Шараа.