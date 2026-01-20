Ожидается массированный обстрел Киева: люди ночуют в метро

В соцсетях публикуют видео, как жители Киева спускаются в метрополитен, чтобы провести ночь в безопасности после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся ударе России по украинской столице.
Во все посольства в Киеве поступило предупреждение о возможном массированном обстреле в ближайшее время, в связи с чем для них был объявлен максимальный уровень опасности — «красный», пишут украинские СМИ.
«Атака будет рассчитана именно на попытку погрузить Киев в блэкаут на 3–5 дней», - отмечается в сообщении.
Российские войска уже подготовились к новому массированному удару. Украинцам необходимо обращать внимание на все воздушные тревоги, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«В эти дни нужно быть и дальше очень внимательными. Россия подготовилась к удару, удару массированному, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар.
Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги. И в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей», - подчеркнул глава украинского государства.
16 января Зеленский заявлял о том, что Россия готовится к новым массированным ударам по Украине.
По его словам, информацию о подготовке РФ к массированному обстрелу получила украинская разведка.
При этом 18 января Зеленский обратился к партнерам и заявил, что Украине нужно больше защиты. Прежде всего это касается новых ракет для систем противовоздушной обороны.