Ожидается массированный обстрел Киева: люди ночуют в метро

В соцсетях публикуют видео, как жители Киева спускаются в метрополитен, чтобы провести ночь в безопасности после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся ударе России по украинской столице.

«Атака будет рассчитана именно на попытку погрузить Киев в блэкаут на 3–5 дней», - отмечается в сообщении.

Во все посольства в Киеве поступило предупреждение о возможном массированном обстреле в ближайшее время, в связи с чем для них был объявлен максимальный уровень опасности — «красный», пишут украинские СМИ.

Российские войска уже подготовились к новому массированному удару. Украинцам необходимо обращать внимание на все воздушные тревоги, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«В эти дни нужно быть и дальше очень внимательными. Россия подготовилась к удару, удару массированному, и ожидает момент, чтобы нанести этот удар.

Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги. И в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей», - подчеркнул глава украинского государства.

16 января Зеленский заявлял о том, что Россия готовится к новым массированным ударам по Украине.

По его словам, информацию о подготовке РФ к массированному обстрелу получила украинская разведка.

При этом 18 января Зеленский обратился к партнерам и заявил, что Украине нужно больше защиты. Прежде всего это касается новых ракет для систем противовоздушной обороны.