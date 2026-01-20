USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию

09:55 1014

Датские военнослужащие высадились в Нууке — столице и самом большом городе Гренландии, сообщает газета Berlingske.

Вместе с дополнительными силами на остров прибыл начальник штаба армии Петер Бойсен. Как отмечает газета, в Нуук военнослужащие прибыли на самолете не датских вооруженных сил, а авиакомпании Atlantic Airways — национального авиаперевозчика Фарерских островов (автономная территория в составе Дании).

По данным TV2, всего в Гренландию прибыло 58 датских военнослужащих. Они присоединились к авангарду из примерно 60 человек, направленных на остров ранее для подготовки к учениям.

Дания на прошлой неделе усилила военное присутствие в Гренландии. Вместе со странами — союзниками по НАТО были организованы учения «Арктическая стойкость» с 15 по 17 января. Их целью назывались отработка навыков действий военных в арктических условиях и укрепление присутствия альянса на территории Арктики.

В то же время сообщается, что на американскую космическую базу Питуффик в Гренландии направились самолеты командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом заявили в пресс-службе NORAD в Х.

В публикации говорится, что эти самолеты наряду с базирующимися на континентальной части США и в Канаде «будут поддерживать различные давно запланированные мероприятия NORAD, опираясь на устойчивое оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами и Канадой, а также Королевством Дания». «Эта деятельность координировалась с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют при наличии необходимых дипломатических разрешений. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях», — сказано в посте.

Подчеркивается, что NORAD регулярно проводит «рассредоточенные» операции по обороне в своих зонах ответственности (Аляска, Канада и континентальная часть США).

Космическая база Питуффик находится на северо-западной оконечности Гренландии. США управляют ей со времен Второй мировой войны. На данный момент там дислоцировано более 100 американских военнослужащих.

Кризис вокруг Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, обострился на фоне угроз президента США Дональда Трампа установить американский контроль над автономной территорией. Трамп не раз заявлял, что США необходим контроль за Гренландией в интересах национальной безопасности. В начале января на фоне военной операции в Венесуэле он вновь заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США — остров, по его словам, «окружен российскими и китайскими судами». Эти заявления опровергали в НАТО и Дании. Президент США не исключал в том числе захват острова силой. Трамп также предложил приобрести Гренландию. По данным NBC News, подобная сделка может обойтись Вашингтону в $700 млрд, что составляет более половины годового бюджета Пентагона.

Планы по установлению контроля США над Гренландией привели к напряженности между Европой и Штатами. 17 января Трамп предупредил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка возрастет до 25%.

