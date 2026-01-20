Трамп грозит «непослушному» Макрону пошлинами в 200%

Такое заявление американский президент сделал после того, как журналисты сообщили ему, что Макрон может отклонить предложение присоединиться к «Совету мира» по Газе.

«Ну, он никому не нужен, потому что он скоро покинет свой пост... Я введу 200%-ные пошлины на его вина и шампанское, и он присоединится», — сказал журналистам Трамп, его цитирует Bloomberg.

Второй срок Макрона должен закончиться в следующем году. Французский президент отмечал, что в следующих выборах участвовать не будет.

Накануне Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон не собирается принимать приглашение президента США присоединиться к «Совету мира». По словам источника, Макрон считает, что устав новой международной организации выходит за рамки вопросов сектора Газа, как предполагалось изначально.

О создании «Совета мира» Дональд Трамп объявил 16 января. В этот же день он представил его исполнительный комитет. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Согласно уставу организации, первоначально совет сосредоточится на урегулировании ситуации в секторе Газа, а затем перейдет к другим конфликтам.