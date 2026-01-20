USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Трамп грозит «непослушному» Макрону пошлинами в 200%

10:08 676

Президент США Дональд Трамп пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону ввести 200%-ные пошлины на вино и шампанское из Франции.

Такое заявление американский президент сделал после того, как журналисты сообщили ему, что Макрон может отклонить предложение присоединиться к «Совету мира» по Газе.

«Ну, он никому не нужен, потому что он скоро покинет свой пост... Я введу 200%-ные пошлины на его вина и шампанское, и он присоединится», — сказал журналистам Трамп, его цитирует Bloomberg.

Второй срок Макрона должен закончиться в следующем году. Французский президент отмечал, что в следующих выборах участвовать не будет.

Накануне Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон не собирается принимать приглашение президента США присоединиться к «Совету мира». По словам источника, Макрон считает, что устав новой международной организации выходит за рамки вопросов сектора Газа, как предполагалось изначально.

О создании «Совета мира» Дональд Трамп объявил 16 января. В этот же день он представил его исполнительный комитет. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Согласно уставу организации, первоначально совет сосредоточится на урегулировании ситуации в секторе Газа, а затем перейдет к другим конфликтам. 

Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается все еще актуально
01:46 17053
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
10:40 468
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
10:38 651
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
10:30 872
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор
09:47 1039
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях
02:58 6851
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
09:55 1015
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
09:19 1089

