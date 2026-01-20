Трамп занят Гренландией, не Зеленским

Американский эксперт по внешней политике из Республиканской партии сообщил изданию, что отсутствие намерений по организации встречи продиктовано позицией Белого дома. «Зеленский всегда (предпочел бы) встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он не будет взаимодействовать с ним, то это сделают другие», – сказал он.

Ранее президент США допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе.

Как сообщало агентство Reuters, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев намерен посетить Давосский форум для контактов с американской стороной. Глава украинской делегации – секретарь СНБО Рустем Умеров – в свою очередь подтверждал, что диалог с представителями США по вопросам урегулирования конфликта продолжится на полях форума. По данным Axios, 20 января Дмитриев проведет встречу со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана.

Кроме того, в Давосе ожидаются переговоры Трампа с лидерами стран – участниц «коалиции желающих», которые намеревались убедить американского президента взять на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины. Однако, как писала Financial Times, внимание участников форума сместилось на ситуацию вокруг Гренландии – на фоне заявлений Трампа о возможном захвате острова и его анонсов пошлин против европейских стран, направивших туда своих военных.

Президент Финляндии Александр Стубб предупреждал, что кризис вокруг Гренландии может «перекроет весь кислород» на Давосском форуме и оттеснить украинскую тематику на второй план. «Мы делаем все возможное, чтобы избежать этого», – сказал он, отметив, что «для Украины лучшее, что может быть достигнуто в Давосе, – это своего рода соглашение об экономическом плане или реконструкции» на этой неделе.

По словам Стубба, европейские лидеры также стремятся не допустить увязки вопросов Гренландии и Украины. В качестве первого шага он назвал деэскалацию риторики вокруг острова. Параллельно, добавил финский президент, страны ЕС «выстраивают процесс, особенно через НАТО, для укрепления безопасности в Гренландии».

Ранее Politico сообщало, что расширение присутствия США в Гренландии может рассматриваться как элемент договоренностей по Украине: Евросоюз способен согласиться на это в обмен на гарантии поддержки Киева со стороны Вашингтона. Европейский дипломат в комментарии изданию охарактеризовал такой вариант как «горькую пилюлю», однако подчеркнул, что он предпочтительнее выхода США из переговорного процесса.