Бюджет Армении уходит в кредиты

По состоянию на конец декабря 2025 года государственный долг Армении достиг 14,5 млрд долларов, увеличившись за год на 13,1% (примерно на 1,7 млрд долларов). Об этом сообщает Министерство финансов Армении.

Рост долга в основном обеспечен за счет внутреннего заимствования. Внутренний долг на конец 2025 года составил 7,5 млрд долларов, увеличившись на 17,3% (на 1,1 млрд долларов). Он превысил внешний долг и в значительной степени сформирован за счет казначейских облигаций, приобретенных резидентами. В национальной валюте внутренний долг оценивается в 2,9 трлн драмов.

Внешний долг вырос на 9% — до 7 млрд долларов. Он включает кредиты международных организаций и государств, а также еврооблигации, размещенные на внешних рынках. В марте 2025 года для погашения прежних обязательств Армения разместила еврооблигации на сумму 750 млн долларов, которые вошли в состав внешнего долга.

Согласно программе заимствований, дефицит госбюджета Армении в 2026 году составит около 537 млрд драмов и будет покрыт за счет внутренних (210 млрд) и внешних (327 млрд) источников. Ожидается, что показатель «долг правительства/ВВП» по итогам 2025 года достигнет 49,5%, а к концу 2026 года вырастет до 52,9%.

На погашение и обслуживание госдолга в текущем году потребуется 1,05 трлн драмов, из которых около 420 млрд драмов — процентные выплаты. Это более 11% всех бюджетных расходов, при этом погашение основной суммы долга осуществляется за счет новых заимствований.