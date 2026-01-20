USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Бюджет Армении уходит в кредиты

10:15 509

По состоянию на конец декабря 2025 года государственный долг Армении достиг 14,5 млрд долларов, увеличившись за год на 13,1% (примерно на 1,7 млрд долларов). Об этом сообщает Министерство финансов Армении.

Рост долга в основном обеспечен за счет внутреннего заимствования. Внутренний долг на конец 2025 года составил 7,5 млрд долларов, увеличившись на 17,3% (на 1,1 млрд долларов). Он превысил внешний долг и в значительной степени сформирован за счет казначейских облигаций, приобретенных резидентами. В национальной валюте внутренний долг оценивается в 2,9 трлн драмов.

Внешний долг вырос на 9% — до 7 млрд долларов. Он включает кредиты международных организаций и государств, а также еврооблигации, размещенные на внешних рынках. В марте 2025 года для погашения прежних обязательств Армения разместила еврооблигации на сумму 750 млн долларов, которые вошли в состав внешнего долга.

Согласно программе заимствований, дефицит госбюджета Армении в 2026 году составит около 537 млрд драмов и будет покрыт за счет внутренних (210 млрд) и внешних (327 млрд) источников. Ожидается, что показатель «долг правительства/ВВП» по итогам 2025 года достигнет 49,5%, а к концу 2026 года вырастет до 52,9%.

На погашение и обслуживание госдолга в текущем году потребуется 1,05 трлн драмов, из которых около 420 млрд драмов — процентные выплаты. Это более 11% всех бюджетных расходов, при этом погашение основной суммы долга осуществляется за счет новых заимствований.

Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
11:11 132
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
11:10 216
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
11:04 137
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается все еще актуально
01:46 17054
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
10:40 471
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
10:38 653
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
10:30 874
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор
09:47 1040
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях
02:58 6856
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
09:55 1015
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
09:19 1090

ЭТО ВАЖНО

Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
11:11 132
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
11:10 216
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
11:04 137
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается все еще актуально
01:46 17054
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
10:40 471
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
10:38 653
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
10:30 874
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор
09:47 1040
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях
02:58 6856
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
09:55 1015
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
09:19 1090
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться