Европа уходит от России и подсаживается на американский газ

Ведущий аналитик по энергетике Института экономики энергетики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич указала, что усиливающаяся ориентация ЕС на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США «создала потенциально новую геополитическую зависимость, чреватую высоким риском». Она подчеркнула, что чрезмерная привязка к американским поставкам вступает в противоречие с курсом Евросоюза на укрепление энергетической безопасности за счет диверсификации источников, сокращения спроса и расширения использования возобновляемых источников энергии.

Евросоюз уже покрывает около четверти потребностей в газе за счет поставок из США, и эта доля может увеличиться на фоне поэтапного отказа ЕС от импорта российского топлива, следует из исследования Института экономики энергетики и финансового анализа, с которым ознакомилось издание Politico.

В дипломатических кругах ЕС, в свою очередь, не исключают, что сложившаяся энергетическая зависимость может быть использована США для продвижения собственных внешнеполитических интересов, передает Politico. Издание отмечает, что рост импорта газа из США совпал по времени с разногласиями между европейскими странами и администрацией президента США Дональда Трампа, в том числе на фоне его заявлений о намерении приобрести Гренландию.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС на условиях анонимности заявил изданию, что, несмотря на наличие альтернативных источников газа в мире, следует учитывать риск прекращения поставок со стороны Вашингтона в случае гипотетического вторжения в Гренландию. При этом он выразил надежду, что подобного сценария удастся избежать.

«Если у нас хватит смелости сохранять спокойствие и продолжать делать выгодные инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, мы настолько сократим спрос на газ в ЕС, что уменьшим нашу зависимость от американского СПГ, даже полностью отказавшись от российского газа», – заявил депутат Европарламента от Социалистической партии Томас Пеллерин-Карлин, передает Politico. Он выразил мнение, что Дональд Трамп вряд ли станет использовать поставки СПГ в Европу как инструмент давления, поскольку это нанесло бы ущерб интересам ключевых сторонников президента в американской газовой отрасли, заинтересованных в расширении рынков сбыта.

Несмотря на заявленные цели по декарбонизации, Европа по-прежнему примерно на четверть зависит от природного газа, который используется в энергетике, промышленности и системе отопления. Высокие внутренние цены на энергоносители делают отказ от сравнительно дешевого американского СПГ экономически затруднительным, даже с учетом существующих политических рисков, пишет издание.