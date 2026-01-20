Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране

Посольство Азербайджана в Тегеране и Генеральное консульство в Тебризе на постоянной основе поддерживают связь с азербайджанскими гражданами, находящимися в Иране.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, эта работа ведется на постоянной основе. Он подчеркнул, что в случае возникновения каких-либо трудностей граждане Азербайджана могут связаться с посольством и генеральным консульством.

«В настоящее время серьезных проблем не наблюдается. Посольство и генеральное консульство проводят полноценную работу в данном направлении», — отметил Байрамов.