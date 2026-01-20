Украину защитит антидроновый купол

Украина в ближайшее время изменит подход к использованию системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за массированных российских атак, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Будет новый подход к применению ПВО воздушными силами — то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств «малой» противовоздушной обороны. Эта система будет преобразована», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении накануне.

Для этого, по его словам, он назначил нового заместителя командующего Воздушными силами — Павла Елизарова, который до этого командовал подразделением ударных беспилотников Lazar’s group. Военный известен по позывному «Лазарь».

Зеленский отметил, что новая система для эффективной защиты неба будет разработана военным командованием совместно с министром обороны Михаилом Федоровым. «Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете. <…> Купол против дронов — это не будущее. Речь идет о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны», — написал Федоров в телеграм-канале.

Он напомнил, что Россия ежедневно атакует сотнями дронов, а за 2025 год запустила по объектам в Украине около 100 тыс. беспилотников. В результате были поражены критические объекты инфраструктуры, а также сотни жилых домов, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. «Количество атак растет — [Россия] хочет уничтожить гражданскую инфраструктуру и погрузить Украину во тьму», — отметил Федоров.

По его словам, подход подразделения Елизарова к защите неба показал свою эффективность. В частности, под его руководством «Лазаря» военные уничтожили российские средства поражения стоимостью более $13 млрд. Министр обороны подчеркнул, что теперь этот опыт необходимо «масштабировать». «Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос», — добавил Федоров. Он также анонсировал новые кадровые назначения для решения этой задачи.