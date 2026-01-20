Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне заявил, что Израиль приближается к «фазе Б» мирного плана (президента США Дональда) Трампа, которая является следующим этапом достигнутого при посредничестве США соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом пишут израильские СМИ.

Нетаньяху, выступая на пленарном заседании Кнессета, посвященном переходу ко второму этапу мирного плана в Газе, в очередной раз заявил, что в анклаве не будет турецких или катарских солдат, указав, что у Израиля есть «определенный спор» с Соединенными Штатами по этому вопросу.

«Турецких или катарских солдат в секторе не будет», — заявил премьер-министр. «У нас есть определенные разногласия с нашими друзьями в Соединенных Штатах относительно состава консультативного совета, который будет сопровождать процессы в Газе», — сказал он.

Нетаньяху заявил, что Израиль приближается к «фазе Б» плана Трампа, хотя Израиль все еще ожидает возвращения останков убитого заложника Рана Гвили, как это предусмотрено на первом этапе соглашения.

Нетаньяху также предостерег Тегеран от нападения на Израиль. «Если Иран совершит ошибку и нападет на нас, мы ответим с невиданной ранее силой», — сказал он.