Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг

Президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который он охарактеризовал как «очень хороший», и подтвердил готовность провести в Давосе ряд встреч, посвященных ситуации вокруг Гренландии, на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Я провел очень хороший разговор с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО, по поводу Гренландии. Я согласился встретиться с разными сторонами в Давосе, Швейцария. Как я всем ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Пути назад нет – и с этим все согласны!» – написал он.

Американский лидер также вновь заявил, что Соединенные Штаты являются «единственной державой, способной обеспечить мир во всем мире». «И это делается очень просто – посредством силы!» – указал он.

Общаясь с журналистами во Флориде, Трамп ответил на вопрос о возможной реакции европейских лидеров на его планы в отношении Гренландии.

«Я не думаю, что они будут сильно возражать. Послушайте, нам нужна (Гренландия). Они должны это сделать. Они в Дании не могут обеспечить защиту (Гренландии)», – отметил глава государства.

Он добавил, что намерен вынести обсуждение ситуации вокруг острова на встречи в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Как передает Reuters, Трамп также повторил ранее озвученный тезис о том, что власти Дании за последние 20 лет не смогли устранить угрозу для Гренландии, которая, по его утверждению, исходит со стороны России.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщил, что Вашингтон не рассматривает возможность превращения Гренландии в новый штат США, однако стремится к союзническим отношениям с этой территорией.

Другой источник CNN указал, что в окружении американского президента в целом разделяют мнение о необходимости установления контроля США над островом, однако единого подхода к способам достижения этой цели пока нет. При этом многие советники, по его словам, считают более предпочтительным использование тарифных рычагов, а не военных методов.

Накануне встреч в Давосе Трамп также разместил изображение, на котором он вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает американский флаг в Гренландии. На картинке присутствует табличка с надписью «Гренландия, территория США, с 2026 года». Изображение опубликовано в Truth Social.

Президент США подчеркнул, что американская сторона не намерена отказываться от идеи присоединения острова. «Как я всем честно сказал, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Возвращения назад быть не может – в этом все согласны!», — написал он.

В другом посте Трамп опубликовал фотографию, на которой европейские лидеры сидят в Овальном кабинете на фоне карты, где Канада обозначена как территория США.