USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Европейцы – американцам: разведданных не ждите

10:50 322

Намерение президента США Дональда Трампа захватить Гренландию вызвало раскол внутри НАТО, который уже привел к тому, что европейские страны перестали делиться разведывательными данными с Вашингтоном, сообщили британскому изданию The i Paper осведомленные источник в альянсе.

По словам одного из них, угрозы главы Белого дома создали атмосферу недоверия между европейскими и американскими коллегами по НАТО. «Американские коллеги пришли ко мне и попросили прощения; один из них извинился от имени своего народа», — сказал собеседник издания. Он добавил, что в альянсе есть мнение, что страна, «на которую мы все равнялись и которую ценим», теперь «нанесла нам удар в спину».

В результате сотрудники НАТО больше «не говорят открыто» на фоне растущих опасений, что информация попадет к Трампу и может быть использована в попытке захвата Гренландии, отметил источник i Paper.

В свою очередь источник издания в британской разведке назвал ухудшение связей между Вашингтоном и его союзниками «беспрецедентным» и предупредил, что «отдельные политические потрясения», вызванные Трампом, повлияют на отношения разведок.

Собеседник i Paper в американской разведке также заявил, что действия Трампа были «шагами, разрушающими альянс». По его словам, они могут «полностью изменить мировой порядок на десятилетия вперед». 

Ранее Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт из стран, которые не поддержат план Вашингтона по установлению контроля над Гренландией. На этом фоне европейские страны решили отправить своих военных на остров, чтобы провести учения «Арктическая стойкость». Также в ЕС рассматривали возможность ответных мер в отношении США, в том числе введение пошлин на американские товары.

Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
11:11 145
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
11:10 232
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
11:04 142
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается все еще актуально
01:46 17060
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
10:40 476
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
10:38 659
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
10:30 885
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор
09:47 1046
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях
02:58 6863
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
09:55 1020
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
09:19 1092

ЭТО ВАЖНО

Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
11:11 145
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
11:10 232
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
11:04 142
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается все еще актуально
01:46 17060
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
10:40 476
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
10:38 659
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
10:30 885
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор
09:47 1046
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях
02:58 6863
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
09:55 1020
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
09:19 1092
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться