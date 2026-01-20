Европейцы – американцам: разведданных не ждите

Намерение президента США Дональда Трампа захватить Гренландию вызвало раскол внутри НАТО, который уже привел к тому, что европейские страны перестали делиться разведывательными данными с Вашингтоном, сообщили британскому изданию The i Paper осведомленные источник в альянсе.

По словам одного из них, угрозы главы Белого дома создали атмосферу недоверия между европейскими и американскими коллегами по НАТО. «Американские коллеги пришли ко мне и попросили прощения; один из них извинился от имени своего народа», — сказал собеседник издания. Он добавил, что в альянсе есть мнение, что страна, «на которую мы все равнялись и которую ценим», теперь «нанесла нам удар в спину».

В результате сотрудники НАТО больше «не говорят открыто» на фоне растущих опасений, что информация попадет к Трампу и может быть использована в попытке захвата Гренландии, отметил источник i Paper.

В свою очередь источник издания в британской разведке назвал ухудшение связей между Вашингтоном и его союзниками «беспрецедентным» и предупредил, что «отдельные политические потрясения», вызванные Трампом, повлияют на отношения разведок.

Собеседник i Paper в американской разведке также заявил, что действия Трампа были «шагами, разрушающими альянс». По его словам, они могут «полностью изменить мировой порядок на десятилетия вперед».

Ранее Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт из стран, которые не поддержат план Вашингтона по установлению контроля над Гренландией. На этом фоне европейские страны решили отправить своих военных на остров, чтобы провести учения «Арктическая стойкость». Также в ЕС рассматривали возможность ответных мер в отношении США, в том числе введение пошлин на американские товары.