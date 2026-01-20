Польская армия закрылась от китайских авто

Польские власти ввели ограничения на допуск автомобилей китайского производства на территорию охраняемых воинских частей и других военных объектов, сообщили в Министерстве обороны страны.

Запрет может распространяться не только на въезд китайских автомобилей непосредственно на территорию воинских частей, но и на парковочные зоны, расположенные вблизи военных объектов. В Минобороны Польши пояснили, что мера связана с рисками для национальной безопасности.

В ведомстве выражают обеспокоенность тем, что оснащенные камерами и сенсорами так называемые «умные» автомобили способны собирать данные, использоваться для наблюдения за инфраструктурой военных объектов и слежки за военнослужащими. В этой связи польские власти также рассматривают возможность запрета на подключение служебных устройств к системам таких машин.

Польские спецслужбы продолжают мониторинг угроз, связанных с эксплуатацией китайских автомобилей. В 2025 году были опубликованы рекомендации по обеспечению защиты военных объектов от потенциальных рисков, связанных с использованием устройств китайского производства.

Согласно данным Института исследований автомобильного рынка SAMAR, в декабре 2025 года в Польше было зарегистрировано 9 821 новый автомобиль китайских брендов, что на 427% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ограничительную политику в отношении китайских компаний проводит и Евросоюз. Так, в ноябре 2025 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия рассматривает возможность запрета государствам ЕС использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE в телекоммуникационных сетях. Кроме того, Брюссель намерен убедить страны за пределами Евросоюза отказаться от применения китайских технологий.