Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Польская армия закрылась от китайских авто

10:50

Польские власти ввели ограничения на допуск автомобилей китайского производства на территорию охраняемых воинских частей и других военных объектов, сообщили в Министерстве обороны страны.

Запрет может распространяться не только на въезд китайских автомобилей непосредственно на территорию воинских частей, но и на парковочные зоны, расположенные вблизи военных объектов. В Минобороны Польши пояснили, что мера связана с рисками для национальной безопасности.

В ведомстве выражают обеспокоенность тем, что оснащенные камерами и сенсорами так называемые «умные» автомобили способны собирать данные, использоваться для наблюдения за инфраструктурой военных объектов и слежки за военнослужащими. В этой связи польские власти также рассматривают возможность запрета на подключение служебных устройств к системам таких машин.

Польские спецслужбы продолжают мониторинг угроз, связанных с эксплуатацией китайских автомобилей. В 2025 году были опубликованы рекомендации по обеспечению защиты военных объектов от потенциальных рисков, связанных с использованием устройств китайского производства.

Согласно данным Института исследований автомобильного рынка SAMAR, в декабре 2025 года в Польше было зарегистрировано 9 821 новый автомобиль китайских брендов, что на 427% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ограничительную политику в отношении китайских компаний проводит и Евросоюз. Так, в ноябре 2025 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия рассматривает возможность запрета государствам ЕС использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE в телекоммуникационных сетях. Кроме того, Брюссель намерен убедить страны за пределами Евросоюза отказаться от применения китайских технологий.

Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты
11:11
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»
11:10
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
Руководство и коллектив Минздрава почтили память жертв 20 Января
11:04
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается все еще актуально
01:46
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
Гренландия как ультиматум: Трамп готовит Европе жесткий торг
10:40
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
Нетаньяху рассказал о споре с Америкой из-за Турции
10:38
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
Джейхун Байрамов об азербайджанцах в Иране
10:30
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор
09:47
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях
02:58
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
Дания перебросила в Гренландию военных. Американцы отправили авиацию
09:55
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
Ильхам Алиев поделился кадрами с Аллеи шехидов
09:19

