Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Президент Литвы: советская агрессия не смогла сломить волю азербайджанского народа

10:48

Президент Литвы Гитанас Науседа почтил память шехидов 20 Января. Об этом говорится в его публикации в социальной сети X.

«Литва рядом с Азербайджаном, чтит священную память невинных людей, погибших в январе 1990 года в результате советской агрессии. Советская агрессия не смогла сломить волю азербайджанского народа. Да упокоятся души шехидов», — говорится в публикации.

Кроме того, память шехидов 20 Января почтило Министерство иностранных дел Турции. Соответствующая публикация размещена на странице МИД Турции.

«С уважением чтим память наших азербайджанских братьев, которые стали шехидами 20 января 1990 года во имя независимости Азербайджана», — говорится в публикации.

Также с заявлением выступило Посольство Израиля в Азербайджане. В публикации в социальной сети отмечается, что 20 января 1990 года навсегда вписан в историю Азербайджана как день одновременно трагедии и мужества — пробуждение, закалённое кровью и сопротивлением.

«Под тенью танков воля народа не была сломлена, она превратилась в клятву свободы. Время проходит, но урок остаётся: угнетение временно, а дух народа вечен. Мы чтим тех, кто пожертвовал своей жизнью ради будущего, и, черпая силу в их самоотверженности, строим мир и гармонию для будущих поколений», — говорится в сообщении.

Кроме того, Посольство США выразило соболезнования в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января. В публикации на странице посольства в социальной сети X говорится:

«Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память героических азербайджанцев, погибших 20 января 1990 года в ходе советских репрессий, и выражаем глубокие соболезнования семьям, которые в этот скорбный день вспоминают своих близких».

Также посол Бельгии Жюльен де Фрепон вместе с представителями дипломатического корпуса посетил Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв трагических событий 19–20 января 1990 года. Об этом говорится в публикации посольства Бельгии.

«Чтим память жертв этих событий и признаём, что Азербайджан прошёл тяжёлый, но решительный путь к восстановлению своей независимости», — отмечается в сообщении.

