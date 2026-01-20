Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе в качестве одного из его учредительных членов.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян с готовностью и чувством ответственности принял это предложение, подтвердив приверженность Армении продвижению мира», — заявила Багдасарян.