Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе в качестве одного из его учредительных членов.
Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.
«Премьер-министр Пашинян с готовностью и чувством ответственности принял это предложение, подтвердив приверженность Армении продвижению мира», — заявила Багдасарян.
Ранее Трамп объявил о создании «Совета мира» по Газе, заявив, что в ближайшее время назовет его состав. Приглашения также получили президенты России, Казахстана, Турции, Узбекистана и др.
В ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию США в поддержку плана по урегулированию ситуации в секторе Газа. План предусматривает временное международное управление, создание «Совета мира» под председательством президента США и развертывание международных стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.