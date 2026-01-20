USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира»

11:10 241

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе в качестве одного из его учредительных членов.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян с готовностью и чувством ответственности принял это предложение, подтвердив приверженность Армении продвижению мира», — заявила Багдасарян.

Ранее Трамп объявил о создании «Совета мира» по Газе, заявив, что в ближайшее время назовет его состав. Приглашения также получили президенты России, Казахстана, Турции, Узбекистана и др.

В ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию США в поддержку плана по урегулированию ситуации в секторе Газа. План предусматривает временное международное управление, создание «Совета мира» под председательством президента США и развертывание международных стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.

11:11 151
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается все еще актуально
01:46 17064
