Крыши, пули, кровь в больницах: как в Иране подавляли протесты

Очевидцы сообщили Iran International о массовых убийствах и ослеплении протестующих в Иране с применением боевого оружия, несмотря на введенное властями ограничение доступа к интернету. По их словам, силы безопасности также препятствовали оказанию медицинской помощи раненым.

В городе Кередж к западу от Тегерана очевидец сообщил, что 9 января силы безопасности вели прицельный огонь по участникам протестов на площади Талегани, в результате чего были убиты и ранены несколько человек.

По его словам, часть раненых протестующих была умышленно добита, другим не позволяли добраться до больниц.

В Горгане на северо-востоке Ирана, как рассказал очевидец, 9 января силовики открыли огонь по протестующим с крыши больницы «Пандж Азар». Он добавил, что в ходе стрельбы была целенаправленно убита 15-летняя девочка.

Отдельные свидетельства из Шахиншахра в провинции Исфахан указывают, что вооруженные силы в ночь с 8 на 9 января вели огонь с крыш общественных зданий, в том числе с крыши галантерейных магазинов, здания управления образования, мэрии и комплекса «Негарестан».

В Казвине на северо-западе Ирана, по словам очевидца, за три ночи протестов с 8 по 10 января были убиты более 1 тыс. человек. Он сообщил, что уже через два часа после начала стрельбы вечером 8 января больницы оказались переполнены погибшими и ранеными, а в некоторых медицинских учреждениях кровь на полу доходила до выходных дверей.

Iran International со ссылкой на медицинского работника также сообщает, что в Бехбахане в провинции Хузестан на юго-западе Ирана до 50 человек получили тяжелые травмы глаз. В предыдущие волны протестов также фиксировались случаи ослепления демонстрантов с помощью картечи.

Источник добавил, что в городе были размещены автомобили с установленными пулеметами, из которых велся огонь по людям 8 и 9 января.

В Хаштгерде в провинции Альборз к западу от Тегерана полиция открыла огонь по семье, в которой находился малолетний ребенок, сообщил местный источник Iran International.

По его словам, ребенок в возрасте шести или семи лет получил тяжелое ранение ноги и потерял много крови после попадания дроби.

Мать ребенка рассказала, что семья не выкрикивала лозунгов и лишь выходила из дома, однако полиция открыла огонь сразу после того, как увидела их, отметил источник.

Кроме того, 31-летний участник протестов Матин Монтазерзохур был убит выстрелом сил безопасности вечером 8 января во время демонстраций в городе Шахруд на северо-востоке Ирана. Очевидцы рассказали, что он прибыл в Шахруд из Горгана вместе с друзьями и поддерживал связь с семьей примерно до 20:00. Спустя несколько часов друзья сообщили родственникам о его гибели.

По словам источника, пуля попала ему в грудь и прошла через сердце. Тело было передано семье спустя четыре дня – 12 января – и доставлено в Горган. Похороны прошли на следующий день без церемонии. Сообщается, что Монтазерзохур был самозанятым, занимался бодибилдингом и планировал переезд в Турцию.

В Исфахане, что расположен в центральной части Ирана, по данным местных источников, разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вызывало на допрос владельцев магазинов, присоединившихся к забастовкам, а банковские счета части из них были заблокированы.