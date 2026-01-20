Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве

Российские ВС применили против Украины баллистику, крылатые ракеты и более 300 ударных беспилотников, под атакой оказался ряд регионов, самая тяжелая ситуация в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов... Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», - написал он в Telegram.

Как сообщают украинские СМИ, под ударом были Киев, а также Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Полтавская, Сумская и другие области.

«Наши силы противовоздушной обороны отработали по значительному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло», – подчеркнул Зеленский.