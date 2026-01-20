Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве

Российские ВС применили против Украины баллистику, крылатые ракеты и более 300 ударных беспилотников, под атакой оказался ряд регионов, самая тяжелая ситуация в Киеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«В российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов... Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», - написал он в Telegram.
Как сообщают украинские СМИ, под ударом были Киев, а также Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Полтавская, Сумская и другие области.
«Наши силы противовоздушной обороны отработали по значительному количеству целей. За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло», – подчеркнул Зеленский.
* * * 11:16
В ночь на 20 января Россия снова атаковала столицу Украины Киев баллистическими ракетами и дронами, раздавались мощные взрывы, сообщают украинские СМИ.
В результате атаки в украинской столице без тепла остались 5635 многоэтажек. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, почти 80 процентов из них - дома, в которые возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января. На вчерашний вечер без тепла в городе оставались всего 16 домов. Кроме того, левобережная часть Киева в результате ночной атаки пока без водоснабжения.
В полиции Киева отметили, что в Днепровском районе взрывной волной повреждена многоэтажка и травмирована 59-летняя местная жительница. Также от падения обломков повреждено около двух десятков припаркованных автомобилей.
***
Также Россия совершила атаки на Киевскую область. В одном из районов Киевской области в результате атаки погиб человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. В результате атаки повреждены помещения двух автозаправочных станций, добавил Калашник.
***
Российские войска утром во вторник, 20 января, атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области, беспилотник попал в многоэтажный дом. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В Одесском районе города также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.