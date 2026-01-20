USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

«Нацбезопасностью не торгуем»: Лондон отверг упреки Трампа

обновлено 15:27
15:27 2992

Лондон не намерен идти на уступки, затрагивающие национальную безопасность страны. Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, комментируя критику президента США Дональда Трампа в связи с решением о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

«Великобритания никогда не поступится своей национальной безопасностью. Мы сделали так, потому что база на (острове) Диего-Гарсия находилась под угрозой после того, как судебные решения ослабили нашу позицию и не позволили бы использовать ее в будущем так, как было задумано» – говорится в распространенном заявлении.

Представитель Кира Стармера, комментарий которого приводит телеканал Sky News, отметил, что заключенная сделка «гарантирует функционирование совместно американо-британской базы на Диего-Гарсия в течение жизни нескольких поколений». Он также указал, что решение Лондона получило открытую поддержку со стороны США, Австралии, других участников разведывательного альянса «Пять глаз» (Австралия, Великобритания, Канада, США, Новая Зеландия), а также «ключевых международных партнеров, включая Индию, Японию и Южную Корею».

*** 11:31

Президент США Дональд Трамп подверг критике решение Великобритании передать архипелаг Чагос, включая остров Диего-Гарсия с американской военной базой, Маврикию, назвав этот шаг проявлением слабости.

«Поразительно, что наш «блестящий» союзник по НАТО, Великобритания, в настоящее время планирует передать остров Диего-Гарсия, где расположена жизненно важная военная база США, Маврикию – и сделать это безо всяких на то причин. Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт абсолютной слабости. Это мировые державы, которые признают только силу», – написал президент США в Truth Social.

По мнению Трампа, решение Лондона отказаться от контроля над островом является проявлением «величайшей глупости» и служит еще одним аргументом в пользу того, что Соединенным Штатам следует приобрести Гренландию.

«Дания и ее европейские союзники должны поступить правильно», – заключил Трамп.

В мае прошлого года Великобритания и Маврикий подписали соглашение о передаче архипелага Чагос в Индийском океане. В его состав входит остров Диего-Гарсия, на котором размещена американская военная база.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7330
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
10:38 3693
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России
10:22 3961
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
16:44 3845
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
15:54 1072
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
09:47 2229
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
15:40 1650
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
14:39 3315
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank
02:58 9121
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
14:26 2615
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
14:22 1013

