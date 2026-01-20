«Нацбезопасностью не торгуем»: Лондон отверг упреки Трампа

Лондон не намерен идти на уступки, затрагивающие национальную безопасность страны. Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, комментируя критику президента США Дональда Трампа в связи с решением о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.
«Великобритания никогда не поступится своей национальной безопасностью. Мы сделали так, потому что база на (острове) Диего-Гарсия находилась под угрозой после того, как судебные решения ослабили нашу позицию и не позволили бы использовать ее в будущем так, как было задумано» – говорится в распространенном заявлении.
Представитель Кира Стармера, комментарий которого приводит телеканал Sky News, отметил, что заключенная сделка «гарантирует функционирование совместно американо-британской базы на Диего-Гарсия в течение жизни нескольких поколений». Он также указал, что решение Лондона получило открытую поддержку со стороны США, Австралии, других участников разведывательного альянса «Пять глаз» (Австралия, Великобритания, Канада, США, Новая Зеландия), а также «ключевых международных партнеров, включая Индию, Японию и Южную Корею».
Президент США Дональд Трамп подверг критике решение Великобритании передать архипелаг Чагос, включая остров Диего-Гарсия с американской военной базой, Маврикию, назвав этот шаг проявлением слабости.
«Поразительно, что наш «блестящий» союзник по НАТО, Великобритания, в настоящее время планирует передать остров Диего-Гарсия, где расположена жизненно важная военная база США, Маврикию – и сделать это безо всяких на то причин. Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт абсолютной слабости. Это мировые державы, которые признают только силу», – написал президент США в Truth Social.
По мнению Трампа, решение Лондона отказаться от контроля над островом является проявлением «величайшей глупости» и служит еще одним аргументом в пользу того, что Соединенным Штатам следует приобрести Гренландию.
«Дания и ее европейские союзники должны поступить правильно», – заключил Трамп.
В мае прошлого года Великобритания и Маврикий подписали соглашение о передаче архипелага Чагос в Индийском океане. В его состав входит остров Диего-Гарсия, на котором размещена американская военная база.