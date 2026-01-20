«Нацбезопасностью не торгуем»: Лондон отверг упреки Трампа

Лондон не намерен идти на уступки, затрагивающие национальную безопасность страны. Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, комментируя критику президента США Дональда Трампа в связи с решением о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

«Великобритания никогда не поступится своей национальной безопасностью. Мы сделали так, потому что база на (острове) Диего-Гарсия находилась под угрозой после того, как судебные решения ослабили нашу позицию и не позволили бы использовать ее в будущем так, как было задумано» – говорится в распространенном заявлении.

Представитель Кира Стармера, комментарий которого приводит телеканал Sky News, отметил, что заключенная сделка «гарантирует функционирование совместно американо-британской базы на Диего-Гарсия в течение жизни нескольких поколений». Он также указал, что решение Лондона получило открытую поддержку со стороны США, Австралии, других участников разведывательного альянса «Пять глаз» (Австралия, Великобритания, Канада, США, Новая Зеландия), а также «ключевых международных партнеров, включая Индию, Японию и Южную Корею».