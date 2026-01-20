USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет

Баку перестал реагировать на постоянную критику со стороны Европарламента, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью Euronews.

«Да, мы перестали реагировать. Мы реагировали в прошлом. Но, конечно, совершенно очевидно, что эта предвзятая позиция по отношению к Азербайджану создается особыми лоббистскими группами, специальными силами, которые не могут смириться с независимой политикой Азербайджана. Поэтому мы уже много лет не сотрудничаем с Европейским парламентом, а также с Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Мы сотрудничаем с Европейской комиссией, и для нас этого достаточно. Но думаю, что Европарламент ставит себя в очень неловкое положение, обвиняя нас в том, чего мы никогда не делали, в том числе в так называемой агрессивной позиции по отношению к Армении, в то время как сама Армения ценит отношения с Азербайджаном.

А в августе прошлого года в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Поэтому я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана», - сказал Алиев.

По словам главы государства, нормы международного права «стали необязательными для всех участников международного сообщества»: Поэтому нашей стратегической целью было достижение результатов, основанных на наших национальных интересах. И, при всем уважении к международному праву, делать то, что мы считали правильным.

Все, что мы делали, будь то развитие в политической плоскости или восстановление нашего суверенитета и территориальной целостности, соответствовало международному праву и общим ценностям.

Сегодня, как Вы отметили, международные отношения вступают в новую эру; эру, в которой ситуацией управляет не верховенство закона, а верховенство силы. Мы можем видеть это в разных частях мира. И это еще раз дает нам знать, что каждая страна должна основывать свою стратегию и политику, учитывая собственный потенциал, устанавливать хорошие отношения с как можно большим количеством стран, в первую очередь в своем регионе, а во вторую очередь – в глобальном масштабе. И это именно то, чего удалось достичь Азербайджану».

Для Азербайджана стабильность в соседних странах — это то, о чем мы всегда думаем. Нас обеспокоила некоторая дестабилизация в Иране и для нас стабильность, предсказуемость и мир в регионе — самый ценный актив. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью телеканалу Euronews.

«Мы страдали от оккупации, от войны, потеряли несколько тысяч человек, и сегодня стабильность и безопасность для каждой страны — единственный путь достичь успеха.

Что касается энергетического рынка, то сегодня, как мы видим, цены на нефть стабильны, на приемлемом уровне, по крайней мере для Азербайджана, и это продемонстрировало, что ситуация в Иране и Венесуэле и в других частях света не влияет серьезно на цены на нефть», - сказал Алиев. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью телеканалу Euronews. Об этом сообщил сам телеканал.

В настоящее время президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в Швейцарии для участия во Всемирном экономическом форуме.

Ильхам Алиев принял участие в программе Europe Today («Европа сегодня»). Глава государства затем принял участие в мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана», ответил на вопросы представителей бизнеса из различных стран.

