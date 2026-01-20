Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет

«Да, мы перестали реагировать. Мы реагировали в прошлом. Но, конечно, совершенно очевидно, что эта предвзятая позиция по отношению к Азербайджану создается особыми лоббистскими группами, специальными силами, которые не могут смириться с независимой политикой Азербайджана. Поэтому мы уже много лет не сотрудничаем с Европейским парламентом, а также с Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Мы сотрудничаем с Европейской комиссией, и для нас этого достаточно. Но думаю, что Европарламент ставит себя в очень неловкое положение, обвиняя нас в том, чего мы никогда не делали, в том числе в так называемой агрессивной позиции по отношению к Армении, в то время как сама Армения ценит отношения с Азербайджаном.

А в августе прошлого года в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Поэтому я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана», - сказал Алиев.

По словам главы государства, нормы международного права «стали необязательными для всех участников международного сообщества»: Поэтому нашей стратегической целью было достижение результатов, основанных на наших национальных интересах. И, при всем уважении к международному праву, делать то, что мы считали правильным.

Все, что мы делали, будь то развитие в политической плоскости или восстановление нашего суверенитета и территориальной целостности, соответствовало международному праву и общим ценностям.

Сегодня, как Вы отметили, международные отношения вступают в новую эру; эру, в которой ситуацией управляет не верховенство закона, а верховенство силы. Мы можем видеть это в разных частях мира. И это еще раз дает нам знать, что каждая страна должна основывать свою стратегию и политику, учитывая собственный потенциал, устанавливать хорошие отношения с как можно большим количеством стран, в первую очередь в своем регионе, а во вторую очередь – в глобальном масштабе. И это именно то, чего удалось достичь Азербайджану».