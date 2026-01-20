USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Сирийская армия вошла с четырех сторон

обновлено 13:41
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:41 4176

После ночных столкновений между сирийскими правительственными силами и формированиями YPG/SDQ армейские подразделения вошли в провинцию Хасака, которая считается одним из ключевых оплотов SDQ, сразу с четырех направлений.

По последним данным, сирийская армия уже вошла в центр города Хасака.

Кроме того, подразделения армии были размещены на въезде в город Сиррин, расположенный в южной части района Айн-эль-Араб (Кобани).

*** 13:00

Мурат Карайылан, лидер военного крыла террористической Рабочей партии Курдистана, находящийся в международном розыске, призвал все курдские подразделения к борьбе против сирийской армии.

В интервью СМИ, близким к РПК, Карайылан заявил, что международная коалиция во главе с США «предала» YPG/SDQ (курдские «отряды народной самообороны» (YPG), «Сирийские демократические силы – ред.).

Карайылан, который также призвал членов РПК, проживающих в США, Европе и России, поддержать его, посоветовал «СДС» использовать тактику туннельной войны.

«Мы не оставим «СДС» одних, они тоже должны использовать туннели. Насколько мне известно, у них есть туннели. В наше время использование туннелей — это средство затягивания войны против всевозможных (военных – ред.) технологий», — заявил лидер военного крыла РПК.

Мурат Карайылан, находящийся в международном розыске, призвал все курдские подразделения к борьбе против сирийской армии

* * * 11:53

Один из лидеров террористической Рабочей партии Курдистана Мустафа Карасу выступил с видеообращением по поводу продвижения сирийских правительственных сил на севере арабской республики.

В своем заявлении Карасу призвал всех курдов встать на войну против сирийского правительства. «Я призываю весь курдский народ, демократические силы и все революционные движения мира объединиться против правительственных сил на севере и востоке Сирии», — заявил Карасу в своем обращении.

Карасу призвал курдов встать на войну против Сирии

Следует отметить, что в результате операций, проведенных за последние четыре дня, сирийская армия освободила значительную часть территорий, контролируемых YPG/SDF (курдские «отряды народной самообороны» (YPG), «Сирийские демократические силы – ред.), включая Ракку и Дейр-эз-Зор.

Сирийские источники подтвердили, что встреча, состоявшаяся вчера вечером в Дамаске между представителями сирийского правительства, специальным посланником США по Сирии Томом Бараком и делегацией SDF, завершилась безуспешно, поскольку глава SDF Мазлум Абди нарушил соглашение, подписанное в воскресенье.

Источники, беседовавшие с немецким информагентством DPA, сообщили, что пятичасовая встреча, в которой приняли участие президент Сирии Ахмед аш-Шараа, министр обороны Мурхаф Абу Касра, министр иностранных дел Асад аш-Шейбани, директор разведки Хусейн ас-Саламан, делегация США во главе с Томом Бараком и делегация SDF во главе с Мазлумом Абди, завершилась безрезультатно. Встреча не состоялась из-за выхода Абди из соглашения и его отказа от предложенного поста губернатора Хасаки.

Источники сообщили, что аш-Шараа завершил переговоры, отклонив требование Абди о том, чтобы Хасака оставалась под контролем SDF. Абди просил пятидневный срок, но аш-Шараа отклонил просьбу, потребовав окончательного ответа к концу дня. После этого Абди в обращении под названием «К нашему народу, который оказывает сопротивление» объявил мобилизацию и призвал курдов к вооруженной борьбе.

Немецкое информагентство отмечает, что, объявив о мобилизации, SDF проложили путь к насильственному решению проблемы Хасаки.

ЭТО ВАЖНО

