Сирийская армия вошла с четырех сторон

После ночных столкновений между сирийскими правительственными силами и формированиями YPG/SDQ армейские подразделения вошли в провинцию Хасака, которая считается одним из ключевых оплотов SDQ, сразу с четырех направлений. По последним данным, сирийская армия уже вошла в центр города Хасака. Кроме того, подразделения армии были размещены на въезде в город Сиррин, расположенный в южной части района Айн-эль-Араб (Кобани).

*** 13:00 Мурат Карайылан, лидер военного крыла террористической Рабочей партии Курдистана, находящийся в международном розыске, призвал все курдские подразделения к борьбе против сирийской армии. В интервью СМИ, близким к РПК, Карайылан заявил, что международная коалиция во главе с США «предала» YPG/SDQ (курдские «отряды народной самообороны» (YPG), «Сирийские демократические силы – ред.). Карайылан, который также призвал членов РПК, проживающих в США, Европе и России, поддержать его, посоветовал «СДС» использовать тактику туннельной войны. «Мы не оставим «СДС» одних, они тоже должны использовать туннели. Насколько мне известно, у них есть туннели. В наше время использование туннелей — это средство затягивания войны против всевозможных (военных – ред.) технологий», — заявил лидер военного крыла РПК.

* * * 11:53 Один из лидеров террористической Рабочей партии Курдистана Мустафа Карасу выступил с видеообращением по поводу продвижения сирийских правительственных сил на севере арабской республики. В своем заявлении Карасу призвал всех курдов встать на войну против сирийского правительства. «Я призываю весь курдский народ, демократические силы и все революционные движения мира объединиться против правительственных сил на севере и востоке Сирии», — заявил Карасу в своем обращении.