Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Нетаньяху может заблокировать инициативу Трампа

12:35 890

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает включение Турции и Катара в «Совет мира» как красную линию и потому рассматривает возможность эскалации мер против Вашингтона и даже вето, но сталкивается с дилеммой между соображениями безопасности и давлением со стороны США. Об этом пишет израильское издание Maariv.

После публикации состава исполнительного комитета «Совета мира», в который вошли представители Турции и Катара, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил свое неодобрение, сообщили источники издания.

Автор статьи отмечает, что в Иерусалиме растет понимание того, что формальный протест, который министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар должен был передать по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху госсекретарю США Марко Рубио, недостаточен, и рассматривается возможность усиления мер против Вашингтона и навязывания Израилем права вето на все, что касается интеграции Турции и Катара в сектор Газа.

Политические источники издания утверждают, что у них сложилось впечатление, будто в глазах Нетаньяху включение Турции и Катара в исполнительный комитет «Совета мира» представляет собой красную линию. Этот орган, согласно американской концепции, должен участвовать в формировании механизмов гражданского управления сектором Газа на следующий день после окончания боевых действий.

«У премьер-министра (Нетаньяху – ред.) благие намерения, — говорит политический источник издания. — Он также понимает, что включение Турции и Катара в такие рамки — опасный шаг…» - утверждает Maariv.

