Что заставило Трампа вновь заговорить о Гренландии?

Успешное проведение операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро придало президенту США Дональду Трампу уверенность в выдвижении притязаний на Гренландию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Несмотря на критику со стороны международного сообщества за нарушение норм международного права, Трамп рассматривал смещение Мадуро как значимое внешнеполитическое достижение, отмечает WSJ.

Как указывает издание, идея приобретения Гренландии вписывается в более широкую концепцию территориального расширения США, которой, по данным источников, симпатизирует Трамп. Он, в частности, восхищается политическим наследием 11-го президента Соединенных Штатов Джеймса Полка, при котором страна пережила крупнейшее в своей истории территориальное расширение в середине XIX века. Президент даже распорядился разместить его портрет в Овальном кабинете, пишет WSJ.

Газета также напоминает, что в период первого президентского срока Трампа его администрация в закрытом режиме обсуждала возможность контактов по гренландскому вопросу с датской стороной. В 2019 году рассматривался вариант встречи тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона с премьер-министром Дании, а также сценарий, при котором сам Трамп мог бы затронуть тему Гренландии в беседе с датскими представителями во время поездки из Польши в сентябре того же года, пишет WSJ.