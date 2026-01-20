USD 1.7000
Что заставило Трампа вновь заговорить о Гренландии?

12:51 746

Успешное проведение операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро придало президенту США Дональду Трампу уверенность в выдвижении притязаний на Гренландию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Несмотря на критику со стороны международного сообщества за нарушение норм международного права, Трамп рассматривал смещение Мадуро как значимое внешнеполитическое достижение, отмечает WSJ.

Как указывает издание, идея приобретения Гренландии вписывается в более широкую концепцию территориального расширения США, которой, по данным источников, симпатизирует Трамп. Он, в частности, восхищается политическим наследием 11-го президента Соединенных Штатов Джеймса Полка, при котором страна пережила крупнейшее в своей истории территориальное расширение в середине XIX века. Президент даже распорядился разместить его портрет в Овальном кабинете, пишет WSJ.

Газета также напоминает, что в период первого президентского срока Трампа его администрация в закрытом режиме обсуждала возможность контактов по гренландскому вопросу с датской стороной. В 2019 году рассматривался вариант встречи тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона с премьер-министром Дании, а также сценарий, при котором сам Трамп мог бы затронуть тему Гренландии в беседе с датскими представителями во время поездки из Польши в сентябре того же года, пишет WSJ.

Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 188
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 149
Испытание морозом для жителей Азербайджана
Испытание морозом для жителей Азербайджана ФОТО
14:08 621
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана фото
14:03 549
Зеленский может отказать Трампу
Зеленский может отказать Трампу
13:55 748
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
13:39 973
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже видео
13:06 1700
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной фото; обновлено 12:57
12:57 1704
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
12:37 2827
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве фото; обновлено 12:28
12:28 2173
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы
10:38 3042

