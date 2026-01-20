USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Токаев предложил ввести в Казахстане должность вице-президента

13:15

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в республике должность вице-президента. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

«Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в конституции. Назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов», - сказал он, выступая на заседании Национального курултая (консультационно-совещательного органа).

Токаев добавил, что вице-президент Казахстана будет представлять страну на международных и внутренних мероприятиях.

«Круг его полномочий определяет глава государства, предполагается, что вице-президент по поручению президента будет представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств, представлять интересы президента в парламенте, взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественными, политическими, научными и культурно-просветительскими организациями, выполнять другие поручения президента», - сказал Токаев на заседании Национального курултая.

