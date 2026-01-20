Когда разделят линии бакинского метро?

В бакинском метрополитене ведутся работы по разделению «зеленой» и «красной» линий, сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
«Физическое разделение линий в полном объёме планируется осуществить в течение этого года. То есть к концу 2026 года движение по «зеленой» и «красной» линиям будет раздельным. В ближайшее время в связи с разделением линий начнется рытье тоннелей. После того как тоннели будут полностью готовы, поезда на линиях будут двигаться раздельно», - рассказал Мамедов.