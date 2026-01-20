Из-за атак Украины упали поставки нефти на НПЗ России

По словам опрошенных изданием аналитиков, это связано с внеплановыми ремонтами на НПЗ после «череды внешних воздействий» во второй половине 2025 года.

В 2025 году прокачка нефти на нефтеперерабатывающих заводах в России опустилась до минимума с 2010 года — до 228,34 миллиона тонн, сообщает «Коммерсант».

Источник «Коммерсанта» в нефтяной отрасли рассказал, что с августа по ноябрь 2025 года на НПЗ суммарно поступило 85,9 миллиона тонн нефти против 90 миллионов тонн за аналогичный период 2024 года. Именно в этот период было зафиксировано «большинство инцидентов» на российских НПЗ.

«Коммерсант» не поясняет, о каких «инцидентах» и «внешних воздействиях» идет речь, скорее всего, имеются в виду атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

«Коммерсант» отмечает, что негативно на загрузке НПЗ могли сказаться и экспортные ограничения. В сентябре 2025 года правительство запретило экспорт бензина и дизельного топлива для всех участников рынка.

Атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру начались еще в 2024 году, но с августа 2025 года их стало намного больше. За период с августа по ноябрь были зафиксированы удары как минимум по 77 объектам, что почти вдвое больше, чем за первые семь месяцев 2025 года. Как отмечал CNN, частью стратегии Украины теперь стали многократные удары по одним и тем же объектам. Например, Саратовский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», с начала августа был атакован как минимум восемь раз, четыре раза — в ноябре.