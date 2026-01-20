USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы

13:39

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к верховному лидеру Али Хаменеи, назвав его «антииранским преступником», и призвал граждан страны готовиться к новой волне уличных протестов. Об этом сообщает Iran International.

«Ты, твой режим и все ваши агенты будете привлечены к ответственности за каждую пролитую каплю крови – без каких-либо исключений», – написал Пехлеви в соцсети X.

В своем обращении к иранцам Пехлеви подчеркнул, что они не останутся в одиночестве, а их сопротивление уже изменило ход истории. По его словам, исламская республика начала «давать трещины», ее власть ослабевает. Он призвал сохранять веру в единство и мужество, а скорбь по погибшим превратить в решимость противостоять властям.

Пехлеви также призвал сторонников быть готовыми к «решающему возвращению на улицы» – «более массовому, более сильному и более решительному, чем когда-либо», включая, по его выражению, борьбу за Тегеран и «возвращение Ирана». Свое обращение он завершил лозунгом «Да здравствует Иран!»

Тем временем Министерство разведки Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредили журналистов о недопустимости освещения общенациональных протестов, угрожая арестами и суровыми приговорами, сообщили источники Iran International. По словам ряда репортеров, им напрямую заявили, что любые публикации о протестах приведут к задержанию и жесткому наказанию. Предупреждения прозвучали на фоне ужесточения контроля над информационным пространством, включая введение общенационального отключения интернета и усиление давления на внутренние СМИ.

В свою очередь специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Иране Май Сато призвала к проведению независимого расследования возможных преступлений против человечности в стране. В интервью телеканалу ABC News Сато сообщила, что экстренное заседание Совета ООН по правам человека может состояться уже на этой неделе. Отвечая на вопрос о возможном совершении преступлений против человечности, Сато отметила, что такой вывод возможен, но требует тщательного расследования.

