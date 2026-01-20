Мокрый снег, снег, мороз в Азербайджане

Во вторник, 21 января, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит от 2 мороза до 1 тепла, днем - 2-4 тепла. Атмосферное давление повысится до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидается мокрый снег и снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью 2-6 мороза, днем - 3-6 тепла, в горах ночью 10-15, в высокогорных районах - 17-22 тепла, днем - 3-8 мороза. В горных и предгорных районах ожидается гололед.