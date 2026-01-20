«Беспрецедентное вторжение»: Лавров описал сценарий США в Венесуэле

USD 1.7000
Нападение США на Венесуэлу носило характер грубого вооруженного вторжения и привело к гибели и ранениям десятков людей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РБК.

«Я уже упомянул, как бурно начался нынешний год. Мы стали свидетелями беспрецедентных событий – грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой», – сказал министр.

Он обратил внимание, что одновременно со стороны США звучали угрозы в адрес Кубы, ряда государств Латинской Америки и стран Карибского бассейна. По словам Лаврова, также предпринимались попытки запугивания и давления с целью дестабилизации ситуации в Иране.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил власти Венесуэлы в связях с наркоторговцами и потребовал от президента республики Николаса Мадуро сложить полномочия. Вашингтон сообщил о нанесении ударов по судам, которые, как утверждалось, использовались для перевозки наркотиков. В ответ Мадуро заявил о готовности к взаимодействию с США в сфере борьбы с наркотрафиком.

В ночь на 3 января американские военные нанесли удары по Каракасу и ряду других районов Венесуэлы, после чего задержали Мадуро и его супругу и вывезли их за пределы страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы были предъявлены обвинения в «наркотерроризме».

Власти Венесуэлы квалифицировали произошедшее как акт военной агрессии. По данным МВД республики, в результате ударов США погибли 100 человек.

Как сообщало агентство Reuters, за несколько месяцев до проведения операции американская сторона вела закрытые контакты с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо. В ходе этих переговоров Вашингтон призывал его воздержаться от использования вооруженных сил против оппозиции.

