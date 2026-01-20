USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Зеленский может отказать Трампу

13:55 762

Президент США Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение войти в состав так называемого «Совета мира» — новой международной платформы, которую Вашингтон продвигает как механизм урегулирования крупнейших глобальных конфликтов, включая ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине.

По данным Financial Times, «Совет мира» задуман как узкий круг мировых лидеров и ключевых региональных игроков, которые должны участвовать в выработке политических решений по вопросам безопасности, послевоенного устройства и восстановления конфликтных территорий, в том числе сектора Газа. Инициатива рассматривается администрацией Трампа как альтернатива или дополнение к существующим дипломатическим форматам.

Как отмечает издание, к участию в совете уже приглашены лидеры нескольких европейских стран, представители арабских государств, а также президент России Владимир Путин и ряд других лидеров. Именно возможное участие Путина стало одной из причин осторожной позиции Киева.

Зеленский пока не принял окончательного решения о вступлении в «Совет мира». Кроме того, президент Украины может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе. Источник, близкий к главе государства, сообщил Financial Times, что Зеленский в настоящее время остается в Киеве для координации экстренных мер после очередной ночной атаки России на энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее ожидалось, что в Давосе Зеленский проведет встречу с Трампом и европейскими лидерами, а также подпишет ключевой документ об экономическом восстановлении Украины, согласованный с США. Однако, по словам собеседника издания, на данный момент остается неясным, состоится ли эта встреча.

Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 212
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 155
Испытание морозом для жителей Азербайджана
Испытание морозом для жителей Азербайджана ФОТО
14:08 641
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана фото
14:03 566
Зеленский может отказать Трампу
Зеленский может отказать Трампу
13:55 763
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
13:39 984
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже видео
13:06 1710
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной фото; обновлено 12:57
12:57 1708
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
12:37 2838
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве фото; обновлено 12:28
12:28 2180
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы
10:38 3048

ЭТО ВАЖНО

Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 212
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 155
Испытание морозом для жителей Азербайджана
Испытание морозом для жителей Азербайджана ФОТО
14:08 641
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана фото
14:03 566
Зеленский может отказать Трампу
Зеленский может отказать Трампу
13:55 763
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
13:39 984
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже видео
13:06 1710
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной фото; обновлено 12:57
12:57 1708
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
12:37 2838
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве фото; обновлено 12:28
12:28 2180
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы
10:38 3048
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться