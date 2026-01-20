Зеленский может отказать Трампу

Президент США Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение войти в состав так называемого «Совета мира» — новой международной платформы, которую Вашингтон продвигает как механизм урегулирования крупнейших глобальных конфликтов, включая ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине.

По данным Financial Times, «Совет мира» задуман как узкий круг мировых лидеров и ключевых региональных игроков, которые должны участвовать в выработке политических решений по вопросам безопасности, послевоенного устройства и восстановления конфликтных территорий, в том числе сектора Газа. Инициатива рассматривается администрацией Трампа как альтернатива или дополнение к существующим дипломатическим форматам.

Как отмечает издание, к участию в совете уже приглашены лидеры нескольких европейских стран, представители арабских государств, а также президент России Владимир Путин и ряд других лидеров. Именно возможное участие Путина стало одной из причин осторожной позиции Киева.

Зеленский пока не принял окончательного решения о вступлении в «Совет мира». Кроме того, президент Украины может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе. Источник, близкий к главе государства, сообщил Financial Times, что Зеленский в настоящее время остается в Киеве для координации экстренных мер после очередной ночной атаки России на энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее ожидалось, что в Давосе Зеленский проведет встречу с Трампом и европейскими лидерами, а также подпишет ключевой документ об экономическом восстановлении Украины, согласованный с США. Однако, по словам собеседника издания, на данный момент остается неясным, состоится ли эта встреча.