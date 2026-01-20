Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана

Президент Азербайджан а Ильхам Алиев 20 января в Давосе провел встречу с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Масрур Барзани передал президенту Азербайджана приветствия от главы Иракского Курдистана Нечирвана Барзани.

Поблагодарив за приветствия, Алиев попросил передать его ответные слова Нечирвану Барзани.

В ходе беседы, как сообщается, с удовлетворением были отмечены предыдущие визиты Масрура Барзани в Азербайджан и его встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей, а также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.