Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 января в Давосе провел встречу с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Масрур Барзани передал президенту Азербайджана приветствия от главы Иракского Курдистана Нечирвана Барзани.

Поблагодарив за приветствия, Алиев попросил передать его ответные слова Нечирвану Барзани.

В ходе беседы, как сообщается, с удовлетворением были отмечены предыдущие визиты Масрура Барзани в Азербайджан и его встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей, а также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 215
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 157
Испытание морозом для жителей Азербайджана
Испытание морозом для жителей Азербайджана ФОТО
14:08 644
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана фото
14:03 568
Зеленский может отказать Трампу
Зеленский может отказать Трампу
13:55 764
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
13:39 985
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже видео
13:06 1711
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной фото; обновлено 12:57
12:57 1708
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
12:37 2838
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве фото; обновлено 12:28
12:28 2180
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы
10:38 3049

