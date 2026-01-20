Испытание морозом для жителей Азербайджана

Резкое ухудшение погодных условий создало проблемы в регионах Азербайджане. На автомобильной дороге Текля – Сюнду – Хылмыллы в Гобустанском районе из‑за сильного ветра проезжая часть покрылась снегом, движение транспорта затруднилось.

На автодороге Ленкорань – Лерик из‑за интенсивного снегопада проезжая часть также покрывается снегом. Аналогичная ситуация на магистральной автодороге Алят – Астара.

В селе Аббасбейли Газахского района сильный снег, начавшийся прошлой ночью, обрушил навес, принадлежащий одному из жителей. В результате повреждены два легковых автомобиля.

После сильных дождей в поселке Гёйтепе Джалилабадского района затоплены хозяйственные участки и посевные земли. Местные жители сообщили, что особенно сильно пострадали плантации клубники — они оказались под водой, получив тем самым серьезный ущерб. Внутрипоселковые дороги также пришли в негодность в результате селевого потока. На участках, где вода сошла, образовался слой ила, движение затруднено.

Мост в селе Венлик оказался в аварийном состоянии после интенсивных дождей. Жители сел Вянлик, Фатуллагышлаг и Охрубуглаг испытывают трудности при пользовании мостом.

В селе Текля Масаллинского района поток селевой воды разрушил мост, осложнилось транспортное сообщение между селом и другими территориями.

В западных районах продолжается снегопад. Одновременно со вчерашнего дня в горных зонах Астары — селах Хамошам, Асханакеран и Пяликеш — и на прилегающих территориях выпал сильный снег.

В Национальной гидрометеорологической службе сообщили, что в некоторых регионах Азербайджана высота снежного покрова достигает 85 сантиметров.

Главное управление Государственной дорожной полиции также сделало предупреждение в связи с непогодой. Было отмечено, что в настоящее время в Баку, а также в других городах и районах наблюдаются неблагоприятные погодные условия для участников дорожного движения. Существующая ситуация напрямую влияет на безопасность дорожного движения и требует от всех повышенного внимания и ответственности. Особо подчеркнуто, что в связи с текущими погодными условиями вероятность скольжения на дорожном покрытии очень высока: «В некоторых районах, особенно на участках дорог, где идет снег, дороги становятся более скользкими, что затрудняет управление транспортными средствами и повышает риск аварий».

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана также распространило информацию о покрытых льдом дорогах. Сообщается, что на большинстве дорог продолжаются работы по очистке.

Кроме того, предупреждение населению сделало и МЧС.