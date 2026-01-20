Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 января в Давосе провёл встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи президентов Азербайджана и Финляндии. Было подчеркнуто, что в рамках этих встреч состоялись содержательные и продуктивные обсуждения вопросов развития двусторонних отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональной повестке, были затронуты перспективы сотрудничества между Азербайджаном и странами — членами группы Nordic-Baltic Eight. Кроме того, обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.