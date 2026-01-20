USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Армения отдаляется от ОДКБ

14:23 159

«Разморозки» участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году, скорее всего, не произойдет. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки Армении.

В СВР отметили, что оценка перспектив отношений Армении с ОДКБ не отличается от анализа, представленного годом ранее.

Отсутствие вероятности возобновления участия Еревана в деятельности организации в службе внешней разведки назвали «вызовом авторитету» региональной структуры безопасности и поводом для того, чтобы остальные государства — члены ОДКБ «сделали выводы».

Напомним, впервые о заморозке участия Армении в ОДКБ заявил премьер-министр Никол Пашинян в феврале 2024 года.

Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 223
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 161
Испытание морозом для жителей Азербайджана
Испытание морозом для жителей Азербайджана ФОТО
14:08 648
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана
Алиев встретился с премьером Иракского Курдистана фото
14:03 573
Зеленский может отказать Трампу
Зеленский может отказать Трампу
13:55 766
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
Пехлеви бросил вызов Хаменеи и позвал на улицы
13:39 990
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже
Сын Эрдогана на Аллее шехидов в Гяндже видео
13:06 1715
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной
Макрон предлагал Трампу саммит G7 c Россией и Украиной фото; обновлено 12:57
12:57 1708
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
Разведка Армении о риске войны с Азербайджаном
12:37 2840
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве
Зеленский о российских атаках: Самая тяжелая ситуация в Киеве фото; обновлено 12:28
12:28 2180
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы
10:38 3050

