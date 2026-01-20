Армения отдаляется от ОДКБ

«Разморозки» участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году, скорее всего, не произойдет. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки Армении.

В СВР отметили, что оценка перспектив отношений Армении с ОДКБ не отличается от анализа, представленного годом ранее.

Отсутствие вероятности возобновления участия Еревана в деятельности организации в службе внешней разведки назвали «вызовом авторитету» региональной структуры безопасности и поводом для того, чтобы остальные государства — члены ОДКБ «сделали выводы».

Напомним, впервые о заморозке участия Армении в ОДКБ заявил премьер-министр Никол Пашинян в феврале 2024 года.