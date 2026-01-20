Трамп расширяет «Совет мира»: новая альтернатива Совбезу ООН?

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп намерен объявить о расширении мандата инициированного им «Совета мира», который будет курировать сектор Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации.

Как указывает портал, в Давос Трамп едет в более жестком и амбициозном настрое, чем прежде. «В последние недели американский президент показал, что его больше не устраивает просто доминирование в США», – отмечает источник.

При этом «Совет мира», по словам представителя администрации, не будет замыкаться исключительно на палестинском анклаве. «Совет мира» не будет ограничиваться сектором Газа. Это будет «Совет мира во всем мире», — сказал собеседник портала.

Ряд союзников рассматривают новую структуру как попытку выстроить альтернативу Совету Безопасности ООН, в рамках которой Трамп получит исключительное право вето. «Президент в первую очередь сосредоточен на нашем полушарии, но его взор обращен на весь мир. Я бы не сказал, что он зациклен на мировом господстве. Для него Америка на первом месте. А Америка по-прежнему является мировым лидером», – заявил один из советников главы государства.

О создании «Совета мира» Трамп публично объявил в январе, однако сама концепция такого органа обсуждалась еще в ноябре 2025 года. Тогда в ООН позитивно отреагировали на инициативу, исходя из того, что новый механизм будет «координировать финансирование восстановления Газы в соответствии с Комплексным планом и в соответствии с соответствующими принципами международного права». Вместе с тем в уставных документах, как отмечала Financial Times, сектор Газа напрямую не упоминается, а основной акцент сделан на необходимости формирования «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира».

По данным Axios, приглашения присоединиться к «Совету мира» получили в общей сложности 58 мировых лидеров. Агентство Bloomberg писало, что, согласно условиям американской администрации, для получения статуса постоянного члена каждая страна должна внести не менее $1 млрд. Предполагается, что каждое государство будет обладать одним голосом, решения станут приниматься большинством, однако окончательное утверждение останется за председателем совета, которым станет Трамп.