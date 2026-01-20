Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов и футболист Педро Бикальо провели пресс-конференцию перед завтрашним матчем 7-го тура Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом». Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

«Очень важная игра. Для подготовки было мало времени мало, но футболисты смогли немного отдохнуть и готовились в Анталье в спокойной обстановке, - говорит Гурбан Гурбанов. - Постарались максимально использовать это время, подготовить игроков физически. Провели в Турции три матча. Возможно, если бы сыграли еще одну игру, было бы лучше. Футболисты придают огромное значение завтрашнему матчу. У соперника изменения в тренерском штабе - расстались с главным тренером. Иногда такие изменения у оппонентов нам мешают. Соперник будет более собранным и будет играть с еще большим желанием. Но мы постараемся порадовать болельщиков, и сыграть одну из лучших своих игр. Конечно, можно думать, что наши планы нарушены. Резкое изменение в лагере «Айнтрахта» волей-не волей скажется. Завтра мы должны быть очень внимательны. Но такое бывало и раньше перед нашими играми. Если мы сыграем в свою игру и будем дисциплинированы до самого конца, то проблем быть не должно у нас. Да, соперник опытный, из чемпионата Германии. Но если мы завтра сыграем лучше, чем раньше, то проблем быть не должно. Однако, конечно, отставка тренера стала сюрпризом для нас. Погода? Мы должны быть готовы к любым погодным условиям. Они будут для обеих команд одинаковыми. Перерыв пошел нам на пользу. Нам нужно было отдохнуть. Некоторым командам он, возможно, помешает, но нам только на пользу. Футболисты были уставшие, отдохнули, залечили микротравмы. Возможно, несколько игр будем далеки от оптимальной формы, но впереди длинный марафон.

Будут ли зимние трансферы? Трансферных ожиданий много. Должно получиться, если ничего не помешает. Трансфер должен быть. Лига чемпионов - это очень тяжелый турнир. Лига чемпионов - это и есть настоящий футбол. Неправильно говорить, что у какого-то нашего соперника проблемы. Эти клубы десятки лет играют на этом уровне. Когда у них меняется тренер, им это не мешает, только придает мотивацию. То же самое с игроками. Одного легко заменяют другим Проблема в том, что мы готовились к одному, а перед нами после тренерских изменений будет немного другой соперник. Поэтому мы должны побеждать, играя в свою игру. Если сможем показать свой лучший футбол, верю, что удастся добиться хорошего результата. Мы многое можем планировать, но на поле это реализуют мои футболисты, мои бойцы. Они должны быть сфокусированы на том, чтобы показать свою игру. Джони Монтиель? Он долго не играл. Сейчас он в неплохом состоянии. Но у любого футболиста когда ни спросишь, он ответит, что находится в оптимальной форме и готов играть. Однако в реальности… Монтиель много работал над собой. Были проблемы, но он профессионально трудился. И все же пока я его полностью готовым не считаю. Ведь он более года не играл в футбол. В таких ответственных динамичных играх, как завтрашняя, это может сказаться. Но я доволен им, но он может быть еще лучше. Я как тренер стараюсь вывести его на более высокий уровень при условии, что он продолжит также профессионально относиться к делу. Конечно, выступление в Лиге чемпионов сказывается на игре в чемпионате. Устаем физически и эмоционально. Поэтому важно иметь хорошую скамейку, чтобы держать этот темп. Не хочу никого обижать, но без помощи футболистов второго эшелона мы не смогли бы ежегодно попадать в еврокубки».