Зеленский не едет в Давос

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Международном экономическом форуме в Давосе, которое было запланировано на сегодня, отменено. Зеленский должен был вылететь в Давос сегодня, но из-за ночного обстрела Украины российскими войсками он остался в Киеве для совещаний по восстановлению электроснабжения, отопления и водоснабжения, сообщают украинские СМИ.

Напомним, в ночь на 20 января несколько украинских объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения в результате российских атак. Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация в Киеве.

Financial Times также пишет о том, что президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве для урегулирования кризиса после российских атак.

«Зеленский не поедет в Давос, если не состоится «содержательная встреча» с президентом США Дональдом Трампом для подписания плана процветания». Об этом сообщил во вторник журналист Financial Times Кристофер Миллер в X, пишет УНН.

По его словам, «Зеленский еще не решил, будет ли участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе», о чем сообщает его офис.

Высокопоставленный чиновник, близкий к президенту, заявил, что пока он останется в Киеве, чтобы координировать реагирование на чрезвычайные ситуации в связи с атакой России.

Ожидалось, что украинский президент встретится с Трампом и европейскими лидерами на швейцарском курорте и, возможно, подпишет ключевой документ по экономическому процветанию страны, который был согласован с США. По словам чиновника, сейчас непонятно, произойдет ли это.

Также журналист FT сообщил, что «Трамп направил Зеленскому приглашение в «Совет мира», но ответа с украинской стороны пока нет».

Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что подписание «плана процветания» между Зеленским и Трампом в Давосе отменено.

Американский чиновник, в свою очередь, опроверг, что вообще была назначена какая-либо дата, и заявил, что план еще требует доработки.

Речь о плане послевоенного восстановления Украины, подписание которого в Давосе ранее допускала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

При этом Трамп по-прежнему планирует встретиться с Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но американский чиновник заявил, что «не стоит ожидать каких-либо прорывов».