USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Золото и серебро бьют рекорды

14:42 688

Биржевые цены на драгоценные металлы обновили исторические максимумы на фоне роста геополитической напряженности и ухода инвесторов в защитные активы – стоимость золота впервые превысила $4700 за унцию, а серебро поднялось выше отметки $95, следует из данных торгов на бирже Comex.

Во вторник стоимость февральских фьючерсов на золото на бирже Comex увеличилась на 2,44%, достигнув $4707,3 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:06 по бакинскому времени.

Фьючерсы на серебро с поставкой в марте подскочили на 7,72% и поднялись до $95,37 за унцию, следует из данных торгов Comex на 13:00 по Баку. Таким образом, цена серебра впервые в истории превысила отметку $95 за унцию.

Рекордный рост цен на золото и серебро связан со стремлением инвесторов защитить свои активы после предупреждений президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных пошлин против ряда европейских стран на фоне спора вокруг Гренландии, пишет Bloomberg. Это, в свою очередь, вызвало повышенный спрос на защитные активы, отмечает агентство Reuters.

В 2026 году котировки драгоценных металлов продолжают расти после резкого подъема, зафиксированного в 2025 году. Дополнительным фактором давления на рынки стали опасения, связанные с возможной утратой независимости Федеральной резервной системы США и снижением доверия к американским активам на фоне перспективы уголовного преследования председателя ФРС Джерома Пауэлла, пишет Bloomberg.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7336
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3695
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3961
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3853
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1076
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2231
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1653
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3320
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9123
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2617
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1014

ЭТО ВАЖНО

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7336
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3695
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3961
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3853
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1076
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2231
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1653
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3320
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9123
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2617
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1014
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться