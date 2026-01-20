Золото и серебро бьют рекорды

Биржевые цены на драгоценные металлы обновили исторические максимумы на фоне роста геополитической напряженности и ухода инвесторов в защитные активы – стоимость золота впервые превысила $4700 за унцию, а серебро поднялось выше отметки $95, следует из данных торгов на бирже Comex.

Во вторник стоимость февральских фьючерсов на золото на бирже Comex увеличилась на 2,44%, достигнув $4707,3 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:06 по бакинскому времени.

Фьючерсы на серебро с поставкой в марте подскочили на 7,72% и поднялись до $95,37 за унцию, следует из данных торгов Comex на 13:00 по Баку. Таким образом, цена серебра впервые в истории превысила отметку $95 за унцию.

Рекордный рост цен на золото и серебро связан со стремлением инвесторов защитить свои активы после предупреждений президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных пошлин против ряда европейских стран на фоне спора вокруг Гренландии, пишет Bloomberg. Это, в свою очередь, вызвало повышенный спрос на защитные активы, отмечает агентство Reuters.

В 2026 году котировки драгоценных металлов продолжают расти после резкого подъема, зафиксированного в 2025 году. Дополнительным фактором давления на рынки стали опасения, связанные с возможной утратой независимости Федеральной резервной системы США и снижением доверия к американским активам на фоне перспективы уголовного преследования председателя ФРС Джерома Пауэлла, пишет Bloomberg.