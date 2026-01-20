Лавров сетует: США не спешат с освобождением российских моряков

Вашингтон до настоящего времени не выполнил обязательство по освобождению двух российских моряков – членов экипажа танкера Marinera (ранее Bella 1), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По словам министра, как только в Москве получили информацию о захвате судна, «сразу же… обратились с настоятельной просьбой к американской стороне». Главным, подчеркнул Лавров, «было освободить наших граждан …наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии». Российской стороне сказали, что решение об их освобождении принято на высшем уровне, добавил глава МИД.

«Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется», – констатировал Лавров.

Российский танкер был захвачен 7 января в северной части Атлантического океана после многодневного преследования американскими кораблями. Судно изначально следовало под панамским флагом, затем сменило его на российский, поменяв и название. На прошлой неделе Marinera под конвоем корабля Береговой охраны США прибыла в Шотландию для пополнения запасов. Планы Вашингтона относительно судна остаются неизвестными.