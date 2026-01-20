USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Лавров сетует: США не спешат с освобождением российских моряков

14:50 668

Вашингтон до настоящего времени не выполнил обязательство по освобождению двух российских моряков – членов экипажа танкера Marinera (ранее Bella 1), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По словам министра, как только в Москве получили информацию о захвате судна, «сразу же… обратились с настоятельной просьбой к американской стороне». Главным, подчеркнул Лавров, «было освободить наших граждан …наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии». Российской стороне сказали, что решение об их освобождении принято на высшем уровне, добавил глава МИД.

«Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется», – констатировал Лавров.

Российский танкер был захвачен 7 января в северной части Атлантического океана после многодневного преследования американскими кораблями. Судно изначально следовало под панамским флагом, затем сменило его на российский, поменяв и название. На прошлой неделе Marinera под конвоем корабля Береговой охраны США прибыла в Шотландию для пополнения запасов. Планы Вашингтона относительно судна остаются неизвестными.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7339
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3696
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3961
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3855
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1076
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2232
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1654
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3321
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9123
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2620
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1014

ЭТО ВАЖНО

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7339
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3696
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3961
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3855
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1076
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2232
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1654
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3321
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9123
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2620
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1014
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться