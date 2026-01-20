В Босфоре нашли тело: предположительно, это пропавший российский пловец

В Босфорском проливе обнаружено тело неизвестного мужчины. Предположительно, речь может идти о пропавшем в августе российском пловце Николае Свечникове, сообщают турецкие СМИ.

По данным издания, в Босфоре обнаружен неопознанный труп мужчины, одетого в костюм для плавания.

«Считается, что это может быть тело 30-летнего российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время Босфорского межконтинентального заплыва», — говорится в материале.

Свечников пропал во время заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Россиянин стал единственным, кто не финишировал. В конце октября семья объявила о награде в размере 500 тыс. лир за информацию о его местонахождении.