Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

В Босфоре нашли тело: предположительно, это пропавший российский пловец

15:19 1230

В Босфорском проливе обнаружено тело неизвестного мужчины. Предположительно, речь может идти о пропавшем в августе российском пловце Николае Свечникове, сообщают турецкие СМИ.

По данным издания, в Босфоре обнаружен неопознанный труп мужчины, одетого в костюм для плавания.

«Считается, что это может быть тело 30-летнего российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время Босфорского межконтинентального заплыва», — говорится в материале.

Свечников пропал во время заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Россиянин стал единственным, кто не финишировал. В конце октября семья объявила о награде в размере 500 тыс. лир за информацию о его местонахождении.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7341
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3696
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3962
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3855
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1077
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2232
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1655
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3322
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9123
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2620
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1014

