Баку направил Киеву гуманитарную помощь

Посол Украины в Баку Юрий Гусев заявил, что гуманитарная помощь Азербайджана имеет важное значение для Украины. Об этом он сообщил журналистам.

«Хочу выразить нашу благодарность и признательность президенту Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу. Мы высоко ценим вашу поддержку. Пакет гуманитарной помощи имеет для нас большое значение, особенно в зимний период после атак на электроэнергетическую инфраструктуру», — отметил дипломат.

Юрий Гусев также выразил солидарность с азербайджанским народом в связи с событиями «Черного января» 20 января 1990 года.

«Мы всегда солидарны с азербайджанским народом и последовательно поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и свободу Азербайджана», — подчеркнул он.