Баку направил Киеву гуманитарную помощь

Посол Украины в Баку Юрий Гусев заявил, что гуманитарная помощь Азербайджана имеет важное значение для Украины. Об этом он сообщил журналистам.

«Хочу выразить нашу благодарность и признательность президенту Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу. Мы высоко ценим вашу поддержку. Пакет гуманитарной помощи имеет для нас большое значение, особенно в зимний период после атак на электроэнергетическую инфраструктуру», — отметил дипломат.

Юрий Гусев также выразил солидарность с азербайджанским народом в связи с событиями «Черного января» 20 января 1990 года.

«Мы всегда солидарны с азербайджанским народом и последовательно поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и свободу Азербайджана», — подчеркнул он.

*** 15:21

Очередная партия электрооборудования в рамках гуманитарной помощи была направлена из Азербайджана в Украину с территории Сумгаитского технологического парка.

Отправка гуманитарного груза была обеспечена Министерством энергетики в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

В состав гуманитарной помощи вошли 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов, а также 27 тысяч метров кабелей и проводов.

Общая стоимость груза, организованного на основании обращения украинской стороны, составляет 1 миллион долларов США.

Отметим, что Азербайджан и ранее направлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с восстановлением и обеспечением электроснабжения на фоне продолжающейся войны между Украиной и Российской Федерацией.

В целом объем гуманитарной поддержки, оказанной Азербайджаном Украине, включая помощь на восстановление и реконструкцию инфраструктуры, уже превысил 45 миллионов долларов США.

