Зеленский о российских ракетах

15:41 883

Проблема противовоздушной обороны Украины заключается не в уменьшении запасов ракет ПВО, а в существенном росте количества ракет, которые Россия применяет во время атак. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, Украина получила больше систем ПВО, однако РФ значительно увеличила использование ракет, в частности баллистических. Российская сторона продолжает наращивать производство вооружения, получая компоненты от отдельных стран и частных компаний.

«Они получают компоненты от, к сожалению, партнерских стран, от частного сектора. Но тем не менее надо снижать их возможности производить эти ракеты, но это пока не происходит», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что пока единственным эффективным средством против баллистических ракет остаются ракеты PAC-3 для систем Patriot.

В связи с этим Украина критически нуждается в увеличении поставок ракет ПВО и бесперебойной помощи со стороны партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.

Президент также отметил, что Россия в разы увеличила количество дронов-камикадзе типа «Шахед». В то же время Украина нарастила количество перехватчиков и мобильных огневых групп, что позволяет находить эффективные решения для противодействия этой угрозе.

«То есть мы находим инструменты. Мы поборем в конце концов «Шахеды». Мы должны это сделать, без этого никак не выжить», - подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства обратил внимание на решающую роль США в противодействии баллистическим угрозам. По его словам, своевременность поставок и работа международных программ по закупке ракет имеют критическое значение.

«Чтобы PURL работала и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты. От единства США и Европы очень многое зависит в безопасности украинцев», - подытожил президент Украины.

На днях, по словам Зеленского, в Украине было несколько систем ПВО без ракет, однако необходимые боеприпасы уже поступили.

В то же время в Минобороны Украины отмечают, что страна и в дальнейшем нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы защитить критическую инфраструктуру от массированных атак РФ.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7348
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3697
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3965
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3860
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1079
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2233
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1658
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3325
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9124
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2624
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1014

