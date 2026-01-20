Зеленский о российских ракетах

Проблема противовоздушной обороны Украины заключается не в уменьшении запасов ракет ПВО, а в существенном росте количества ракет, которые Россия применяет во время атак. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, Украина получила больше систем ПВО, однако РФ значительно увеличила использование ракет, в частности баллистических. Российская сторона продолжает наращивать производство вооружения, получая компоненты от отдельных стран и частных компаний.

«Они получают компоненты от, к сожалению, партнерских стран, от частного сектора. Но тем не менее надо снижать их возможности производить эти ракеты, но это пока не происходит», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что пока единственным эффективным средством против баллистических ракет остаются ракеты PAC-3 для систем Patriot.

В связи с этим Украина критически нуждается в увеличении поставок ракет ПВО и бесперебойной помощи со стороны партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.

Президент также отметил, что Россия в разы увеличила количество дронов-камикадзе типа «Шахед». В то же время Украина нарастила количество перехватчиков и мобильных огневых групп, что позволяет находить эффективные решения для противодействия этой угрозе.

«То есть мы находим инструменты. Мы поборем в конце концов «Шахеды». Мы должны это сделать, без этого никак не выжить», - подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства обратил внимание на решающую роль США в противодействии баллистическим угрозам. По его словам, своевременность поставок и работа международных программ по закупке ракет имеют критическое значение.

«Чтобы PURL работала и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты. От единства США и Европы очень многое зависит в безопасности украинцев», - подытожил президент Украины.

На днях, по словам Зеленского, в Украине было несколько систем ПВО без ракет, однако необходимые боеприпасы уже поступили.

В то же время в Минобороны Украины отмечают, что страна и в дальнейшем нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы защитить критическую инфраструктуру от массированных атак РФ.