Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

За Тимошенко вносят залог

15:48 660

За лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки депутатам и которой суд избрал меру пресечения в виде залога, начали вносить деньги. По сообщению источников «Украинской правды» в правоохранительных органах, на утро 20 сентября внесено более трети суммы.

По данным источников УП, 5 млн грн внес Сергей Витальевич Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Владимировна Фетисова, которые связаны с одним из главных спонсоров «Батькивщины», нардепом Константином Бондаревым.

Адвокат Тимошенко Николай Титаренко пока не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Тимошенко ранее заявила, что не может внести за себя залог в размере 33 млн гривен, так как ее счета заблокированы. По ее словам, после предыдущего заседания суда 16 января ей заблокировали счета на 72 часа. Она утверждает, что таким образом ей якобы хотят помешать внести залог до установленного судом срока — среды, 21 января. Если политик не внесет деньги до этой даты, ей могут изменить меру пресечения на арест.

16 января Высший антикоррупционный суд избрал Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки депутатам, меру пресечения в виде залога в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен. Тимошенко заявила, что будет обжаловать решение суда о залоге, а если его оставят без изменений, то попросит помощи у друзей и коллег, чтобы собрать средства. Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили, что разоблачили руководителя одной из фракций в Верховной Раде на коррупции, источники УП сообщали, что речь идет о Юлии Тимошенко. Позже Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, но заявила, что отвергает все обвинения.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7348
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3698
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3968
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3861
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1080
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2233
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1658
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3326
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9124
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2626
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1014

