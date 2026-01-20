За Тимошенко вносят залог

За лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки депутатам и которой суд избрал меру пресечения в виде залога, начали вносить деньги. По сообщению источников «Украинской правды» в правоохранительных органах, на утро 20 сентября внесено более трети суммы.

По данным источников УП, 5 млн грн внес Сергей Витальевич Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Владимировна Фетисова, которые связаны с одним из главных спонсоров «Батькивщины», нардепом Константином Бондаревым.

Адвокат Тимошенко Николай Титаренко пока не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Тимошенко ранее заявила, что не может внести за себя залог в размере 33 млн гривен, так как ее счета заблокированы. По ее словам, после предыдущего заседания суда 16 января ей заблокировали счета на 72 часа. Она утверждает, что таким образом ей якобы хотят помешать внести залог до установленного судом срока — среды, 21 января. Если политик не внесет деньги до этой даты, ей могут изменить меру пресечения на арест.

16 января Высший антикоррупционный суд избрал Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки депутатам, меру пресечения в виде залога в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен. Тимошенко заявила, что будет обжаловать решение суда о залоге, а если его оставят без изменений, то попросит помощи у друзей и коллег, чтобы собрать средства. Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили, что разоблачили руководителя одной из фракций в Верховной Раде на коррупции, источники УП сообщали, что речь идет о Юлии Тимошенко. Позже Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, но заявила, что отвергает все обвинения.