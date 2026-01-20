Зеленский против плана Трампа

Украина уважает суверенитет Дании и поддерживает ее территориальную целостность, заявил в беседе с журналистами президент Украины Владимир Зеленский, комментируя угрозы Трампа в отношении Гренландии.

«Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет. И очень верю, что не будет каких-то больших угроз», – сказал Зеленский.

На вопрос журналистов, есть ли обеспокоенность у Киева по поводу того, что внимание Трампа может быть отвлечено от Украины на Гренландию, Зеленский ответил: «Я обеспокоен любым расфокусированием во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменяемые вещи. У нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор, есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию, только укрепление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет».

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по Гренландии. Он заявил, что Вашингтон вводит 10%-ную пошлину на ряд стран Европы из-за того, что они выступили против соглашения с США по острову. Он в очередной раз аргументировал это тем, что РФ и Китай якобы хотят забрать остров себе.

Издание Politico отмечало, что в ответ на угрозы Трампа Европа готовится применить против США «торговую базуку». С соответствующим предложением выступила Франция.