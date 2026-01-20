USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Зеленский против плана Трампа

16:05 896

Украина уважает суверенитет Дании и поддерживает ее территориальную целостность, заявил в беседе с журналистами президент Украины Владимир Зеленский, комментируя угрозы Трампа в отношении Гренландии.

«Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет. И очень верю, что не будет каких-то больших угроз», – сказал Зеленский.

На вопрос журналистов, есть ли обеспокоенность у Киева по поводу того, что внимание Трампа может быть отвлечено от Украины на Гренландию, Зеленский ответил: «Я обеспокоен любым расфокусированием во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменяемые вещи. У нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор, есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию, только укрепление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет».

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по Гренландии. Он заявил, что Вашингтон вводит 10%-ную пошлину на ряд стран Европы из-за того, что они выступили против соглашения с США по острову. Он в очередной раз аргументировал это тем, что РФ и Китай якобы хотят забрать остров себе.

Издание Politico отмечало, что в ответ на угрозы Трампа Европа готовится применить против США «торговую базуку». С соответствующим предложением выступила Франция.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7354
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3699
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3969
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3865
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1081
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2233
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1661
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3328
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9124
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2630
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1014

