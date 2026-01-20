Посол Франции почтила память жертв Черного Января

Сотрудники посольства Франции в Азербайджане во главе с послом Софи Лагут почтили память жертв трагических событий 20 января 1990 года.
Об этом сообщается в публикации на странице посла Франции Софи Лагут в социальной сети X.
«Сегодня Азербайджан оплакивает жертв Черного Января, погибших 36 лет назад. Вместе с представителями дипломатического корпуса и коллегами из Европейского союза сотрудники посольства Франции в Азербайджане возложили цветы на Аллее шехидов, чтобы почтить их память и отдать дань уважения тем, кто тогда и сегодня, здесь и повсюду противостоит тирании и борется за свою свободу», — говорится в публикации.
Today, Azerbaijan mourns the victims of #BlackJanuary #QaraYanvar who fell 36 years ago. With 🇪🇺 colleagues, I laid flowers in the Alley of Martyrs to honour their memory & pay tribute to those who, then and now, here and there, stand against tyranny and fight for their freedom. pic.twitter.com/waJ7HCXCXb— Sophie Lagoutte 🇫🇷 (@Sophie_Lagoutte) January 20, 2026