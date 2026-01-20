USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Посол Франции почтила память жертв Черного Января

16:06 532

Сотрудники посольства Франции в Азербайджане во главе с послом Софи Лагут почтили память жертв трагических событий 20 января 1990 года.

Об этом сообщается в публикации на странице посла Франции Софи Лагут в социальной сети X.

«Сегодня Азербайджан оплакивает жертв Черного Января, погибших 36 лет назад. Вместе с представителями дипломатического корпуса и коллегами из Европейского союза сотрудники посольства Франции в Азербайджане возложили цветы на Аллее шехидов, чтобы почтить их память и отдать дань уважения тем, кто тогда и сегодня, здесь и повсюду противостоит тирании и борется за свою свободу», — говорится в публикации.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7357
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3700
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3970
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3868
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1082
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2233
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1662
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3328
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9126
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2630
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1014

