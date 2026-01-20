Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары

Азербайджан за свою независимую историю никогда не жил в мире, и это особое чувство, заявил президент Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью телеканалу Euronews.

«Сегодня Южный Кавказ также вступает в новый этап развития. Мы живем в условиях мира всего пять-шесть месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире. И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность. Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество.

Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель.

Что касается энергетического сектора, Азербайджан — единственная страна на Южном Кавказе, обладающая энергоресурсами и экспортирующая их в другие страны региона. Грузия уже много лет импортирует энергоресурсы из Азербайджана, а теперь и Армения.

Что касается Европы и Европейского союза, наше энергетическое сотрудничество продолжает расширяться. Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского союза. Таким образом, по охвату, по географическому охвату поставок трубопроводного газа Азербайджан занимает первое место в мире.

У нас есть ресурсы, у нас есть транспортная система, современные трубопроводы. Мы поддерживаем хорошие отношения со многими европейскими странами. Для них это способ укрепить свою энергетическую безопасность. А для нас — возможность продавать наши ресурсы на премиальном рынке. Хотя мы продаем газ не только в Европу — недавно мы начали экспортировать газ и в Сирию. Но европейский рынок, конечно, является лучшим с точки зрения цен», - сказал глава государства.