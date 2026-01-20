USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Ильхам Алиев: Мы поставляем в Армению критически важные товары

16:24 1026

Азербайджан за свою независимую историю никогда не жил в мире, и это особое чувство, заявил президент Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью телеканалу Euronews.

«Сегодня Южный Кавказ также вступает в новый этап развития. Мы живем в условиях мира всего пять-шесть месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире. И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность. Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество.

Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель.

Что касается энергетического сектора, Азербайджан — единственная страна на Южном Кавказе, обладающая энергоресурсами и экспортирующая их в другие страны региона. Грузия уже много лет импортирует энергоресурсы из Азербайджана, а теперь и Армения.

Что касается Европы и Европейского союза, наше энергетическое сотрудничество продолжает расширяться. Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского союза. Таким образом, по охвату, по географическому охвату поставок трубопроводного газа Азербайджан занимает первое место в мире.

У нас есть ресурсы, у нас есть транспортная система, современные трубопроводы. Мы поддерживаем хорошие отношения со многими европейскими странами. Для них это способ укрепить свою энергетическую безопасность. А для нас — возможность продавать наши ресурсы на премиальном рынке. Хотя мы продаем газ не только в Европу — недавно мы начали экспортировать газ и в Сирию. Но европейский рынок, конечно, является лучшим с точки зрения цен», - сказал глава государства.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7358
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3700
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3972
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3871
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1083
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2233
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1663
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3329
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9126
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2632
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1015

