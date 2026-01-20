USD 1.7000
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, провел параллель с Крымом, напомнив, что вопрос о присоединении полуострова к России выносился на референдум. Об этом сообщает «Медуза».

Лавров сослался на высказывание президента Хорватии Зорана Милановича, который заявил, что «будущее Гренландии может быть определено только самим гренландским народом в соответствии с правом на самоопределение, гарантированным ему законами Королевства Дания».

«Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным. Причем в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал. Просто, как сказал президент Трамп, эта территория важна для безопасности Соединенных Штатов», — заявил Лавров.

«Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия — для Соединенных Штатов. Когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что ее захватят Россия или Китай… Нет таких подтверждений», — добавил министр.

Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Гренландия, обладающая статусом автономии в составе Дании, не является исторически органичной частью датского королевства. При этом он указал, что контроль Копенгагена над островом сложился в результате колониальной политики.

По словам главы МИД, Гренландия представляет собой стратегически значимую территорию, однако ее принадлежность Дании не имеет естественных исторических оснований.

«Гренландия не была изначально частью ни Дании, ни Норвегии. Это колониальная территория. Хотя жители привыкли к своему положению и чувствуют себя комфортно, суть остается прежней», – сказал Лавров.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после проведения референдума, организованного при участии Москвы. Голосование проходило в условиях присутствия на полуострове российских военнослужащих. По данным российской стороны, более 90% участников плебисцита высказались за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Международное сообщество рассматривает Крым как часть Украины и не признает результаты референдума, считая его незаконным.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7360
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3700
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3972
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3874
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1083
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2233
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1663
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3329
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9127
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2633
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1015

