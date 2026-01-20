Не Дания и не Норвегия: Лавров поставил под сомнение статус Гренландии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, провел параллель с Крымом, напомнив, что вопрос о присоединении полуострова к России выносился на референдум. Об этом сообщает «Медуза».

Лавров сослался на высказывание президента Хорватии Зорана Милановича, который заявил, что «будущее Гренландии может быть определено только самим гренландским народом в соответствии с правом на самоопределение, гарантированным ему законами Королевства Дания».

«Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным. Причем в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал. Просто, как сказал президент Трамп, эта территория важна для безопасности Соединенных Штатов», — заявил Лавров.

«Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия — для Соединенных Штатов. Когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что ее захватят Россия или Китай… Нет таких подтверждений», — добавил министр.

Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Гренландия, обладающая статусом автономии в составе Дании, не является исторически органичной частью датского королевства. При этом он указал, что контроль Копенгагена над островом сложился в результате колониальной политики.

По словам главы МИД, Гренландия представляет собой стратегически значимую территорию, однако ее принадлежность Дании не имеет естественных исторических оснований.

«Гренландия не была изначально частью ни Дании, ни Норвегии. Это колониальная территория. Хотя жители привыкли к своему положению и чувствуют себя комфортно, суть остается прежней», – сказал Лавров.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после проведения референдума, организованного при участии Москвы. Голосование проходило в условиях присутствия на полуострове российских военнослужащих. По данным российской стороны, более 90% участников плебисцита высказались за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Международное сообщество рассматривает Крым как часть Украины и не признает результаты референдума, считая его незаконным.