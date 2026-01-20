Россия поставила под угрозу Чернобыльскую АЭС

Несколько украинских электроподстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности, пострадали 20 января от масштабных военных действий, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, Чернобыльская атомная электростанция оказалась полностью отключена от внешнего энергоснабжения.

«МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить их влияние на ядерную безопасность», — написал Гросси в сети X.

Российские военные в ночь на вторник нанесли очередной массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Компания «Укрэнерго» заявила, что целью стали объекты украинской энергосистемы. В Киеве без отопления остались почти 6 тысяч многоэтажных домов, заявил мэр Виталий Кличко. По его словам, пострадали те же самые дома, которые лишились тепла после предыдущей атаки 9 января. Минобороны России подтвердило удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.