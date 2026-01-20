USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Россия поставила под угрозу Чернобыльскую АЭС

16:31 414

Несколько украинских электроподстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности, пострадали 20 января от масштабных военных действий, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, Чернобыльская атомная электростанция оказалась полностью отключена от внешнего энергоснабжения.

«МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить их влияние на ядерную безопасность», — написал Гросси в сети X.

Российские военные в ночь на вторник нанесли очередной массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Компания «Укрэнерго» заявила, что целью стали объекты украинской энергосистемы. В Киеве без отопления остались почти 6 тысяч многоэтажных домов, заявил мэр Виталий Кличко. По его словам, пострадали те же самые дома, которые лишились тепла после предыдущей атаки 9 января. Минобороны России подтвердило удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

В Сирии бой не на жизнь, а на смерть
В Сирии бой не на жизнь, а на смерть обновлено 17:20
17:20 7360
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции
Тактическое поражение Израиля. Стратегическая победа Турции первые выводы; все еще актуально
10:38 3700
Свалка в помощь России
Свалка в помощь России наш комментарий
10:22 3972
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет
Алиев: Сама Армения ценит отношения с Азербайджаном, а Европа нас обвиняет фото; обновлено 16:44
16:44 3874
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan
Встреча Ильхама Алиева с главой J.P. Morgan фото
15:54 1083
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия?
Азербайджанский газ в Австрии и Германии. Европа довольна, а Россия? наш обзор; все еще актуально
09:47 2233
Баку направил Киеву гуманитарную помощь
Баку направил Киеву гуманитарную помощь обновлено 15:40
15:40 1664
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает
Армения отдаляется от ОДКБ. Лавров угрожает обновлено 14:39
14:39 3329
Забрали и потопили Azər Türk Bank
Забрали и потопили Azər Türk Bank заметки на полях; все еще актуально
02:58 9127
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы
Гурбан Гурбанов о том, как «Айнтрахт» испортил его планы Предматчевая пресс-конференция
14:26 2633
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом
Алиев обсудил с президентом Финляндии отношения Баку с Евросоюзом фото
14:22 1015

